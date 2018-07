Pourquoi l’ACS doit aider l’Impact...

Publié aujourd'hui à 09h08

Mis à jouraujourd'hui à 09h16

La scène se passe la semaine dernière. L’entraînement vient de se terminer, et Rémi Garde s’en va rejoindre Robert Duverne, le préparateur physique, à l’extrémité du terrain du Centre Nutrilait, près du fleuve.

Devant les deux hommes, quatre jeunes joueurs enchaînent les courses fractionnées : Kyle Fisher, mais aussi Mathieu Choinière, Clément Bayiha et Daniel Kinumbe, tous trois membres des U19 montréalais. Pendant près de 15 minutes, l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal va observer ses jeunes ouailles enchaîner les sprints.

Je le sais de source sûre : s’il en avait eu la possibilité, Rémi Garde aurait déjà lancé dans le grand bain de la MLS ces trois jeunes pensionnaires de l’Académie montréalaise, ne serait-ce que pour une poignée de minutes par-ci, par-là. Mais le circuit Garber a cette fâcheuse particularité d’obliger les clubs à n’aligner que ceux disposant déjà d’un contrat MLS.

Autre problème de taille : sans équipe réserve en guise de dépucelage aux joutes du niveau professionnel, lancer des jeunes de 19 ans directement dans un match compétitif, c’est un peu les envoyer dans la fosse aux lions.

Et nous voilà les deux pieds dans un problème colossal qui mine autant l’Impact de Montréal que le soccer canadien.

Le Canada ne peut pas se contenter d’être un touriste sur la planète soccer, surtout pas après avoir reçu la meilleure nouvelle qui soit : le pays va coorganiser et, jusqu’à preuve du contraire, participer, à la Coupe du monde 2026. Cet horizon 2026 doit être autant l’aboutissement d’un projet que le point de départ d’une nouvelle ère pour le soccer d’ici. Mais encore faut-il être proactif...

Faire renaître le FC Montréal

Lorsque le Comité international olympique a octroyé les Jeux olympiques 2010 à Vancouver, le Canada a mis sur pied «À nous le podium», un programme de financement visant à aider les athlètes canadiens à décrocher la première place au tableau des médailles.

Comment peut-on accepter qu’il en soit autrement pour la Coupe du monde 2026?

Deux des trois clubs canadiens en MLS, l’Impact et les Whitecaps de Vancouver, ont récemment stoppé les activités de leur équipe USL. Pour l’Association canadienne de soccer (ACS), il devrait être vital d’aider à faire renaître ces clubs réserves, qui jouaient un rôle ô combien nécessaires dans la maturation de talents canadiens qui feront sans aucun doute partie de l’aventure 2026.

Je dirais même que c’est la base.

Sous la direction de Philippe Eullaffroy, le FC Montréal, le club réserve du Bleu-Blanc-Noir, s’était toujours donné pour mission d’approvisionner l’Impact en bons joueurs d’ici. Sa disparition remet en cause beaucoup de choses, et rend flou l’avenir d’un tas de pépites en incubation au sein de l’Académie.

On ne se le cachera pas : l’argent est le nerf de la guerre. Des raisons économiques ont poussé le président Joey Saputo à changer son fusil d’épaule concernant l’existence du FC Montréal.

Serait-il possible que l’ACS, en lien avec son horizon 2026, apporte une aide financière à Saputo? Pour le fonctionnement du FC Montréal, sur une saison, on parle d’un montant inférieur à deux millions par an... Rien qui ne devrait être rédhibitoire après une petite négociation. Tout le monde y gagnerait!

Car on ne peut se permettre, à l’Impact comme à l’équipe nationale, d’échouer avec un talent comme Mathieu Choinière. Il est appelé à être un membre important du Canada en 2026, et, côté montréalais, au vu de l’éclosion d’un Ken Krolicki, je pense qu’il a en Rémi Garde un entraîneur capable de l’amener à jouer un rôle intéressant à court terme.

Mais en soccer comme ailleurs, il ne faut pas brûler les étapes. Anthony Jackson-Hamel et Ballou Tabla ont grandement bénéficié de leur séjour avec le FC Montréal. Ce n’est pas un hasard. Avoir des minutes en équipe première est une chose, mais accumuler les matchs professionnels en est une encore plus importante.

