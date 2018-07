L’Impact échange Raheem Edwards

L’Impact de Montréal a échangé le milieu de terrain Raheem Edwards au Fire de Chicago en retour d’un montant d’allocation ciblé de 400 000 $, a annoncé l’équipe mardi.

Edwards a disputé 14 matchs avec l’Impact cette saison, dont neuf en tant que partant. Il a amassé deux buts et 19 tirs en plus de passer 808 minutes sur le terrain.

Le principal intéressé n'était vraisemblablement pas dans les bonnes grâces de l'entraîneur-chef Rémi Garde, qui avait exprimé sa frustration à son endroit en début mai.

#IMFC n'avait plus beaucoup de TAM en banque. Ces 400 000$ acquis en retour de Raheem Edwards permettront assurément d'acquérir une place internationale ou de payer un gros salaire. — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) 17 juillet 2018

Plus le temps passait, plus le départ d'Edwards m'apparaissait inéluctable. On parle d'un joueur talentueux, mais qui avait une éthique de travail insuffisante par rapport aux attentes de Rémi Garde. Le très haut niveau, c'est la guerre. Edwards n'était pas le soldat espéré #IMFC — Vincent Destouches (@100_Soccer) 17 juillet 2018

Le Torontois de 23 ans avait été impliqué dans l’échange qui avait envoyé Laurent Ciman au Los Angeles FC (LAFC).

Appartenant alors au Toronto FC (TFC), Edwards avait été sélectionné au cinquième rang par le LAFC au repêchage d’expansion de 2017. Il avait ensuite été échangé, en compagnie de Jukka Raitala, contre Ciman.

Edwards a pris part à 22 matchs avec le TFC durant sa carrière, récoltant un but et six passes décisives.