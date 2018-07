Le'Veon Bell ne sera pas au camp des Steelers

Le porteur de ballon Le’Veon Bell ne participera pas au camp d’entraînement des Steelers de Pittsburgh, a confirmé son agent, Adisa Bakari, mardi.

Bakari a fait cette déclaration sur les ondes de SiriusXM NFL Radio.

Sans contrat à long terme, Bell disputera une deuxième saison de suite sous l’étiquette de joueur de concession. Il empochera 14,5 millions $ en 2018. Il avait également été absent du camp l’année dernière.

Les Steelers et Bell avaient jusqu’à lundi pour s’entendre sur les termes d’une nouvelle entente. La formation de la Pennsylvanie a offert un contrat de cinq d’une valeur de 70 millions $ à son joueur-étoile. Toutefois, l’entente ne garantissait en totalité que 10 millions $, selon le réseau NFL Network.

La saison dernière, Bell a amassé 1291 verges et neuf touchés au sol en plus de capter 85 passes pour des gains 655 verges et deux majeurs.