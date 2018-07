Les lauréats de la mi-saison dans le baseball majeur

Nous sommes déjà au match des Étoiles du baseball majeur et qui dit mi-saison, dit aussi évaluation de ce qui s'est passé au cours des 4 derniers mois. Voici donc ma liste des récipiendaires des différents trophées individuels ainsi que des surprises et des déceptions.

Joueur par excellence Ligue américaine : La course est vraiment serrée. Une journée, je penche pour Mookie Betts, le lendemain pour Mike Trout. Ce dernier est définitivement le meilleur joueur de la ligue Américaine, pour ne pas dire du baseball majeur. Il peut tout faire sur un terrain. Il a une ridicule moyenne de présence sur les buts de ,454 et doit porter les Angels sur ses épaules. Ce n'est pas le cas de Betts, qui oui, malgré ses 19 matchs de moins que Trout, a des statistiques semblables (23 CC, 51 PP, moy. de ,359), mais il est appuyé par les Martinez, Bogaerts, Benintendi et compagnie. Mon choix est Trout (pour le moment).

Joueur par excellence Ligue nationale : Dans la Nationale, ce n'est pas tellement plus simple, mais mon choix est clairement Freddie Freeman. Ne serait-ce que pour la présence des Braves en pleine course au championnat alors que personne ne leur donnait la moindre chance, du moins pas cette année. Son nom se retrouve parmi les meilleurs dans plusieurs catégories (circuits, moyenne, coups sûrs, points produits, doubles) si bien qu'il devance Nolan Arenado des Rockies et son coéquipier chez les Braves, Ozzie Albies.

Meilleur lanceur L.A. : Cette catégorie est également loin d'être évidente. Plusieurs candidats de choix, mais Luis Severino est tout simplement spectaculaire. Il domine la ligue avec 14 victoires. Sa dernière sortie face aux Indians a fait mal, mais sa moyenne de points mérités à 2,31 le place au 5e rang. Même position au niveau des manches lancées avec 128 et un tiers. La course sera serrée entre lui, Justin Verlander et Chris Sale.

Meilleur lanceur L.N. : Difficile d'aller contre celui qui a remporté ce trophée au cours des deux dernières saisons. Max Scherzer est toujours aussi dominant malgré la descente aux enfers des Nationals. Il continue de présenter des statistiques impressionnantes avec 12 victoires et une moyenne de points mérités à 2,41. Il mène la ligue avec 182 retraits au bâton, soit 33 de mieux que le suivant en Patrick Corbin. Jacob DeGrom (malheureusement il joue pour les Mets) et Aaron Nola des Phillies peuvent espérer le détrôner.

Meilleure recrue L.N. : On pourrait tout de suite penser à Ronald Acuna pour ce titre, mais malheureusement, il se cherche depuis son retour de blessure et sa moyenne à ,249 l'élimine de facto. On pourrait se tourner vers Juan Soto qui, à 19 ans seulement, est très impressionnant. C'est toutefois à Miami que je me concentre avec Brian Anderson. Il a peu de puissance avec seulement 8 circuits, mais les points produits (49) et les coups sûrs (109) parlent d'eux-mêmes.

Meilleure recrue L.A. : C'était supposément la catégorie parfaite pour Shohei Ohtani cette saison, mais le lanceur/frappeur japonais ne peut plus lancer et il manque de présences au bâton pour se qualifier face aux autres. Ça laisse toute la place à Gleyber Torres des Yankees qui domine avec 15 circuits, 42 points produits et une moyenne à ,294.

Meilleur gérant L.N. : On pourrait tirer à pile ou face entre Gabe Kapler des Phillies et Brian Snitker des Braves. Les deux gérants ont permis à leur équipes de se placer en position pour se battre jusqu'à la fin pour une place en séries alors que personne ne leur donnait beaucoup d'espoir en début de saison.

Meilleur gérant L.A. : Plusieurs experts donnaient la division Ouest aux Astros de Houston et avec raison puisqu'ils sont champions du monde et présentent une équipe complète. Par contre, les Mariners de Seattle et leur gérant Scott Servais ne sont pas loin derrière (5 matchs) et semblent vouloir lutter jusqu'en septembre. Ils jouent pour près de ,600 alors qu'ils ont terminé la dernière campagne à seulement ,481.

Surprises à la mi-saison :

Il y en a plusieurs. Jesus Aguilar (24 cc et 70 pp), Nick Markakis a toujours été un bon frappeur, mais à 34 ans, conserver une moyenne de ,323, c'est assez spécial! Matt Kemp effectue un beau retour cette saison (moy. de ,310 avec 15 cc et 60 pp) après avoir frappé 19 circuits et produits 64 points pendant toute la saison 2017. Les Dodgers ont encore réussi à trouver une perle rare en Max Muncy qui n'a jamais frappé pour plus de ,206 dans les majeures. Cette saison, moyenne de ,271 avec 22 cc et 41 pp. Quelle résurrection!

Chez les lanceurs, personne ne peut passer sous le silence la performance de Blake Snell avec les pauvres Rays. 12 victoires et une mpm. de 2,27, tout simplement remarquable. Mike Foltynewicz qui se veut une belle révélation dans la rotation des Braves. Pas pour rien qu'ils sont dans la course pour le premier rang. Edwin Diaz qui a déjà surpassé son total de parties sauvegardées de l'an dernier à la mi-saison (36 en 2018 contre 34 en 2017).

Déceptions à la mi-saison :

La principale déception est sans doute Bryce Harper, qui malgré ses 24 circuits, ne livrent pas la marchandise. Il devient joueur autonome à la fin de la saison et tout le monde croyait qu'il allait faire sauter la banque. Ça risque d'arriver, mais disons que sa moyenne de ,214 va en en refroidir plus d'un. Notons aussi ses 102 retraits au bâton, une augmentation de 4% sur la saison dernière, c'est significatif. Il lui reste quelques mois pour augmenter sa valeur.

Il y a aussi Chris Davis qui est payé 21 millions cette saison par les Orioles. Il frappe pour ,158 avec 9 circuits. Ça représente 2,3 millions du circuit! Ouf!

En rafales, n'oublions pas les saisons désastreuses de Logan Morrison, Alcides Escobar, Lucas Giolito, Jon Gray, Felix Hernandez et Tanner Roark.