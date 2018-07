«Tous les éléments du casse-tête sont en place» - Andrew Ranger

Deux gains consécutifs, l’un sur piste ovale, l’autre sur circuit routier, Andrew Ranger a su remettre les pendules à l’heure au cours des dernières semaines.

Grâce à sa brillante victoire dans les rues de Toronto samedi, le pilote de Granby s’est hissé en tête du classement cumulatif de la série NASCAR Pinty’s, à égalité avec le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin.

«Nous avons prouvé qu’on pouvait gagner partout, s’est-il exclamé, en entrevue au «Journal de Montréal». Les dernières années n’ont pas été faciles, mais on sent que la chimie au sein de notre équipe s’est installée.»

«C’est prometteur pour la suite des choses. Tous les éléments du casse-tête sont en place. Quand tu sais que tu as une bonne voiture entre les mains, que tu es capable d’aller à la guerre, c’est bon signe.»

En bon vétéran, Ranger a pu saisir l’occasion de ravir le premier rang à son éternel rival, Alexandre Tagliani, dans les derniers instants d’une épreuve fertile en rebondissements à Toronto.

«Je savais que j’avais une chance de le surprendre à la dernière relance et j’ai saisi cette occasion, a-t-il raconté. Cette fois, tout a fonctionné, mais ça ne veut pas dire que ça réussira à la prochaine tentative.»

Des duels musclés

Tagliani et Ranger ont vécu des épisodes particulièrement musclés ces dernières années, mais ils ont prouvé, du moins à Toronto, qu’ils pouvaient se respecter.

«Je pense qu’on a appris de nos duels du passé, a renchéri Ranger. Que ça ne menait à rien de s’éliminer mutuellement en tentant des dépassements audacieux.»

«Mais bon, en NASCAR, tout est imprévisible. Nous avons tous la même ambition, celle de gagner le titre. Plus la saison va avancer, plus ça risque de brasser...»

«Cette série est tellement compétitive. Il ne faut surtout rien tenir pour acquis. C’est toutefois prometteur, à l’aube de la tournée dans l’Ouest canadien, de se retrouver en tête du classement.»

Les trois prochaines manches de la série NASCAR Pinty’s seront disputées en Saskatchewan (programme double le 25 juillet) et en Alberta, trois jours plus tard.

Ranger a été le premier champion de la série canadienne NASCAR, lorsqu’elle a été inaugurée en 2007, avant d’être couronné une deuxième fois en 2009.

Et maintenant Loudon !

«Il n’y a rien de gênant à terminer neuvième», a fait remarquer Donald Theetge à la fin de son parcours à Toronto.

Le pilote de Boischatel, engagé à temps plein pour la première fois en série

NASCAR Pinty’s, s’est dit pleinement satisfait de son résultat dans les rues de la Ville Reine.

«Tous ceux qui ont terminé devant moi à Toronto ont une feuille de route bien remplie en circuit routier. Je ne peux demander mieux.»

«Je n’étais pas venu ici depuis 2004 et mon but, a-t-il raconté, c’est de rapporter ma voiture en un morceau. C’est très positif. Maintenant, on se dirige vers l’Ouest canadien pour trois courses sur pistes ovales, ce qui est ma spécialité.»

«Je compte y revenir avec l’ambition de me battre ensuite pour le titre.»

Mais avant de partir vers la Saskatchewan et l’Aberta, Theetge vivra une expérience qui l’emballera au plus haut point.

Celle de participer pour la première fois à une épreuve de la série XFinity ce samedi au Circuit de Loudon, au New Hampshire.

«Vous ne savez pas à quel point j’ai hâte de courir là-bas», a-t-il conclu.

Kennington à Mosport

D.J. Kennington est le deuxième Canadien, après le Québécois Alexandre Tagliani, à annoncer sa participation à l’épreuve des Camionnettes Camping World qui aura lieu sur le circuit routier de Mosport, le 26 août.

Le pilote ontarien en sera d’ailleurs à sa troisième présence consécutive à cette course, la seule de l’une des trois divisions majeures du NASCAR à être présentées à l’extérieur des États-Unis.

Kennington est un pilote très occupé puisqu’en plus de son programme à temps plein en série NASCAR Pinty’s, il a pris part cette année à sept courses en Coupe Monster Energy où, à Daytona au début du mois, il a obtenu son meilleur résultat à vie en terminant au 13e rang.

Celui qui a célébré dimanche ses 41 ans est le seul pilote de l’histoire à avoir participé à l’ensemble des 138 épreuves de la série canadienne de NASCAR inaugurée en 2007.