Phillip Danault voulait absolument éviter l’arbitrage

Bien que les négociations avec le Canadien de Montréal se soient quelque peu prolongées, Phillip Danault a indiqué lundi qu’il était très satisfait de l’entente qu’il a paraphée, quelques jours avant son audience prévue en arbitrage salarial.

Répétant à de nombreuses reprises qu’il était très heureux de rester dans la métropole, le joueur originaire de Victoriaville a révélé que son contrat de trois ans d’une valeur annuelle de 3,083 millions $ était le genre de pacte qu’il souhaitait obtenir.

«Les négociations se sont bien déroulées. Marc Bergevin et mon agent ont fait du bon travail. J’ai toujours voulu jouer à Montréal, c’est une belle occasion pour moi de rester trois ans de plus», a-t-il commenté lors d’une conférence téléphonique, indiquant que la possibilité d'un contrat plus long «n’a jamais été sur la table».

Histoires d’horreur

Ayant demandé l’arbitrage salarial, Danault a toutefois avancé qu’il souhaitait à tout prix s'entendre avec l'équipe avant son audience, qui devait avoir lieu le 20 juillet.

«J’ai tellement entendu d’histoires d’horreur... Je crois que la plupart des joueurs et des équipes veulent éviter l’arbitrage. [Le Canadien] m’a offert trois ans, donc j’étais heureux.»

L’athlète de 25 ans a également admis que son mariage – qui devrait avoir lieu cette semaine – a également été un facteur dans son souhait d’éviter le processus.

Une blessure derrière lui

Atteint d’un tir frappé de Zdeno Chara à la tête au mois de février, Danault a dû rater plus d’un mois d’activités en raison d’une commotion cérébrale. Présentement au cœur de son entraînement estival à Québec, il dit ne plus ressentir de séquelles de cette vilaine blessure.

«Les blessures ralentissent les athlètes, mais je suis vraiment rétabli à 100 %. Je m’entraîne beaucoup ces temps-ci et je me sens vraiment bien sur la glace. C’est réglé et on passe à autre chose.»

Le Québécois croit d’ailleurs qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel, et il est convaincu qu’il sera en mesure d’atteindre un autre niveau dès la prochaine campagne.

«Que ce soit comme premier, deuxième ou troisième joueur de centre, je serai prêt. Je suis un joueur polyvalent. C’est l’une de mes qualités, et je vais continuer de jouer de cette façon.»

«Je veux être meilleur chaque année. Je veux être meilleur autant défensivement qu’offensivement. Je n’ai jamais vraiment joué sur le jeu de puissance à Montréal, c’est quelque chose que j’aimerais voir éventuellement.»

Danault a récolté 25 points, dont huit buts, en 52 parties au cours de la dernière saison. Il avait amassé 40 points l’année précédente.

Avec ou sans Pacioretty

Danault a également eu une pensée pour son coéquipier Max Pacioretty, qui est au cœur de nombreuses rumeurs quant à un possible départ depuis la fin de la dernière saison. S’il n’en tenait qu’à lui, le capitaine serait de retour pour amorcer la prochaine campagne.

«Je suis sûr que c’est difficile mentalement et avec la famille, mais vous savez, ça fait partie du hockey. Nous voulons tous revoir "Patch" de retour lors du camp d’entraînement. Il est un bon capitaine et il travaille fort. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.»

L’attaquant croit par ailleurs que les partisans auront droit à un meilleur rendement du Tricolore à compter du mois d’octobre.

«Je ne peux pas dire qui jouera à Montréal, puisque c’est du ressort de Claude Julien et de Marc Bergevin. Mais nous avons rapatrié Tomas Plekanec et nous avons acquis Joel Armia. Il y a également [Jesperi] Kotkaniemi et [Ryan] Poehling qui pourraient jouer un peu.»

«Je suis sûr qu’on sera plus compétitifs dès l’an prochain. Avec la saison qu’on a eue l’année passée, toute l’équipe sera prête. On va avoir le couteau entre les dents. Ce sera une saison différente», a conclu Danault.