Pascal-Larouche : le mariage improbable

Publié aujourd'hui à 13h31

Mis à jouraujourd'hui à 13h34

Les Jeux d’Athènes en 2004 ont marqué la fin de la brève collaboration chez les amateurs de Jean Pascal et Stéphan Larouche, deux personnages marquants de la boxe olympique canadienne. J’étais sur place à ce moment-là et il était plus qu’évident qu’aucun des deux ne s’ennuierait de l’autre.

Jean Pascal était sous la férule de Marc Ramsay depuis pratiquement ses débuts en boxe et ce dernier avait réussi à s’infiltrer pour diriger le futur champion professionnel dans son dernier combat amateur, qui dans l’ensemble s’est bien passé avec une défaite honorable par décision contre le dangereux Cubain Yordanis Despaigne.

Stephan Larouche, entraineur de l’équipe canadienne olympique à ce moment-là, n’avait aucune affinité avec Pascal, le vétéran de l’équipe. Donc, les adieux entre ces deux caractères forts n’ont eu rien de déchirant.

Larouche, déjà entraineur de deux ex-champions du monde en Leonard Dorin et Eric Lucas, venait de commencer une formidable aventure avec un autre futur champion, Lucian Bute.

Qui aurait pu, à ce moment-là, prédire la réunion survenue en 2015 entre Pascal et Larouche?

J’ai eu un petit choc lors de l’entrainement public Bossé-Pascal à Saint-Jean sur Richelieu il y a deux semaines, quand j’ai vu, sur le chandail du vétéran entraineur, le nom de Jean Pascal bien en évidence.

Oups....la vie, ce qu’elle peut nous apporter comme détour.

Les destins de ces deux monuments sont maintenant liés dans un évènement qui peut déboulonner la base de leur histoire prestigieuse. Une défaite contre Steve Bossé est inimaginable et constituerait un affront catastrophique pour toute la boxe professionnelle mondiale. Oubliez la visite au dépanneur pour eux le lendemain matin. La claque serait majeure et cruelle. Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s’expliquer.

Le risque en valait-il la chandelle ? Une chose est certaine, Steve Bossé n’embarquera pas sur le ring, le 20 juillet, pour gagner une décision. Un Jean Pascal étendu à ses pieds lui procurerait la plus grande jouissance de sa carrière de bagarreur. «The Boss» peut créer la plus grande surprise de l’histoire de la boxe professionnelle canadienne vendredi.

La magie sera-t-elle au rendez-vous?