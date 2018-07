(Pas) Joyeux anniversaire Margaret...

Publié aujourd'hui à 17h25

Mis à jouraujourd'hui à 17h32

J’ai rarement vu une réaction aussi fulgurante contre une organisation, une ligue ou un regroupement qui visait à honorer une de ses légendes par le biais des réseaux sociaux.

Un(e) gestionnaire de communauté virtuelle de la WTA, aurait dû tourner son clavier sept fois entre ses mains avant de souhaiter un joyeux anniversaire à l’Australienne Margaret Court.

Détentrice du total record de 24 titres du Grand Chelem, un record que Serena Williams tentait d’égaler samedi dernier à Wimbledon, Margaret Court ne suscite plus tout à fait l’admiration dans le monde du tennis (et ailleurs) comparativement aux autres «grandes» telles les Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf et, bien sûr... Serena.

En fait, il y a comme un astérisque virtuel à côté de son nom, depuis qu’elle s’est laissée aller à livrer le fond de sa pensée rétrograde, il y a quelques années.

Ainsi, lorsque le journaliste du New York Times, Ben Rothenberg, a retweeté le message d’anniversaire, assorti de son commentaire négatif, la réaction des internautes a été instantanée et vitriolique, déclenchant un tsunami de sous-commentaires tout aussi variés qu’amusants et que vous pouvez consulter ici.

For those keeping score at home, that’s zero pride month acknowledgments and one birthday greeting to a virulent homophobe for the WTA this summer. https://t.co/0RgVZ4wYEg — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 16 juillet 2018

Bien sûr, certains intervenants ont voulu savoir pourquoi on occulte les réalisations de Margaret Court lorsque vient le temps de parler de son passé, au détriment de ces prises de positions sociales.

Vingt-quatre titres du Grand Chelem, c’est effectivement la plus grosse récolte de l’histoire, hommes et femmes confondus.

Cela étant dit, c’est un record typique d’un passé révolu et, surtout, totalement déconnecté de la réalité d’aujourd’hui. Comme l’a souligné une autre légende devenue commentatrice à la télévision, Chris Evert, «sur les 24 titres, elle en détient 11 aux Internationaux d’Australie, à une époque où peu d’athlètes, mis à part les Australiens, se rendaient dans cette partie du monde. Parce que c’était à l’autre bout de la planète... et c’était pendant la période des Fêtes».

Voilà qui pourrait passer pour un commentaire teinté de jalousie par Evert, mais un simple coup d’œil aux tableaux des sept titres consécutifs (1960 à 1966) de Margaret Court, en Australie, lui donne raison, nous montrant beaucoup, beaucoup de petits drapeaux australiens à côté des noms des participantes...

En terminant, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur cette sympathique Margaret Court, voici ce que j’écrivais sur elle, il y a 13 mois (juin 2017).