Novak Djokovic regagne le top 10 mondial

Novak Djokovic profite de son 4e sacre à Wimbledon pour bondir de 11 places au classement ATP et l'ex-no 1 mondial fait lundi son retour au 10e rang alors que le podium est toujours occupé par Rafael Nadal, Roger Federer et Alexander Zverev.

Le «Djoker» n'avait plus été aussi bien classé depuis sa septième place dans la hiérarchie mondiale le 30 octobre 2017 et le Serbe de 31 ans peut désormais espérer que ce 13e titre en grand chelem mettra fin à deux années difficiles, entre perte de motivation, problèmes personnels et pépins physiques divers.

Kevin Anderson, son malheureux adversaire battu 6-2, 6-2, 7-6 (3) en finale dimanche à Londres, se console en grimpant de trois places. Le Sud-Africain de 32 ans, tombeur de l'Américain John Isner en demi-finales dans le cadre du deuxième match le plus long de l'histoire de Wimbledon (6h36) est désormais cinquième.

Le Canadien Milos Raonic, fort d’une participation aux quarts de finale à l’All England Club, reprend sa place au sein du top 30 du classement de l’ATP dans une hausse de deux positions, au 30e rang à cinq longueurs du meilleur joueur canadien, le jeune Denis Shapovalov. Il est toutefois à craindre que le grenadier de Thornhill régresse plus tard dans la hiérarchie mondiale, puisque ce dernier s’est blessé à une cuisse dans sa défaite face à Isner.

Tout en haut de la hiérarchie mondiale, Rafael Nadal creuse l'écart sur Roger Federer, malgré sa défaite en demi-finale contre Djokovic. L'Espagnol profite de la sortie prématurée du précédent tenant du titre suisse, ce qui lui permet de compter désormais 2230 points d'avance.

Dans le reste du top 10, Marin Cilic (7e) et Dominic Thiem (9e) reculent de deux places, tandis que John Isner (8e) fait le chemin inverse.

Le Japonais Kei Nishikori (+8) reprend lui la dernière place du Top 20.

La grosse dégringolade (-15) est à mettre à l'actif de l'Américain Sam Querrey,