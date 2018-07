Mondial 2018 : les champions français reviennent à Paris

Les joueurs de l'équipe de France de football ont atterri à l'aéroport parisien de Roissy lundi peu avant 17h locales au lendemain de leur victoire en finale de la Coupe du monde en Russie.

Ils devaient ensuite se rendre sur les Champs-Élysées pour y célébrer leur titre avec des dizaines de milliers de personnes qui les attendent, avant d'être reçus par le président Emmanuel Macron à l'Élysée.

La sélection nationale devenue championne du monde dimanche va recevoir la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, qui leur sera remise dans quelques mois, a annoncé la présidence lundi.

Les Bleus seront décorés à une date non encore déterminée sur décision du président, comme l'avaient été les champions du monde de 1998, y compris Didier Deschamps, alors capitaine de l'équipe de France, qui est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe victorieuse en Russie.

Instituée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur, une des distinctions les plus connues au monde, est remise au nom du chef de l'État pour «services exceptionnels» rendus à la Nation et récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité, dont le sport.