Match des étoiles : Chris Sale et Max Scherzer seront les partants

Pour une deuxième année consécutive, le match des étoiles du baseball majeur offrira un duel entre les as lanceurs Chris Sale, pour la Ligue américaine, et Max Scherzer, dans la Nationale, mardi soir à Washington.

Le choix du gérant de la Ligue nationale, Dave Roberts, n’a surpris personn,e étant donné que la rencontre est présentée dans la capitale des États-Unis, mais le partant des Nationals n’a pas volé cette nomination.

Scherzer a dominé les frappeurs de la Nationale en retirant 182 frappeurs sur des prises en 134 manches et deux tiers. Avec 149, Patrick Corbin, des Diamondbacks de l’Arizona, vient au deuxième rang à ce chapitre.

Il a maintenu une fiche de 12-5 et une moyenne de points mérités de 2,41.

Un seul lanceur a passé plus de rivaux que Scherzer dans la mitaine dans le baseball majeur et il s’agit de Sale. Le gaucher des Red Sox de Boston en a réussi 188 en 129 manches, tout en conservant un dossier de 10-4 et une moyenne de 2,23.

Sale devient ainsi le troisième artilleur de tous les temps à obtenir un troisième départ d’affilée lors de la classique annuelle. Lefty Gomez, de 1933 à 1935, et Robin Roberts, de 1953 à 1955, l’ont précédé.