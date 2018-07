Marcus Stroman insatisfait du rendement des Blue Jays

Marcus Stroman n’aime pas perdre. Le lanceur des Blue Jays de Toronto l’a démontré, dimanche soir, au terme du troisième revers des siens en quatre parties contre les Red Sox à Boston.

Après avoir poliment répondu aux questions des journalistes à la suite de la rencontre, qui s’est soldée par une victoire de 5-2 des favoris locaux, une question à propos de son passage avec les Canadians de Vancouver au niveau A faible, en 2012, a semblé irriter l’artilleur.

Selon plusieurs médias, dont le site The Athletic et le quotidien «Toronto Sun», l’Américain de 27 ans aurait lancé, après que caméras et micros eurent été éteints, que la question était «hors de propos» et que les Blue Jays étaient «franchement terribles» («f***ing terrible»).

Stroman a entamé cette joute sur la butte, encaissant son septième revers de la saison. Il a octroyé quatre points, dont trois mérités, en cinq manches de travail. Il a alloué cinq coups sûrs et une passe gratuite, tout en retirant quatre frappeurs sur des prises.

Désir de vaincre

Le droitier a toutefois ajusté le tir quelques instants plus tard par l’entremise de son compte Twitter, se plaignant du traitement médiatique de l’événement.

«J’ai dit mot pour mot: "Je suis terrible présentement. Nous sommes terribles présentement. C’est frustrant parce que cette question est hors de propos"», a-t-il écrit.

L’athlète de 27 ans en a également profité pour mettre les choses au clair, affirmant que les Blue Jays visaient un calibre de jeu pouvant les mener aux séries éliminatoires, tout en réitérant son amour pour l’équipe et sa ville d’adoption.

«Ma passion pour mon club et pour Toronto est authentique et réelle. J’adore tout ce qu’implique d'être un Blue Jay. Je me sens réellement canadien depuis mon arrivée à Toronto. Ça ne changera jamais.»

Odeur de déjà-vu

Il ne s’agit pas d’une première frasque du genre pour Stroman. Après avoir perdu sa cause en arbitrage salarial au mois de février, le lanceur avait publié plusieurs messages sur Twitter, qui ont ensuite été retirés, affirmant notamment que «les choses négatives qui ont été dites à mon sujet par ma propre équipe ne quitteront jamais mon esprit», selon le site officiel du baseball majeur.

Stroman pourra maintenant profiter de quelques jours pour digérer la récente mauvaise séquence des siens, puisque le baseball majeur prendra congé à l’occasion du match des étoiles présenté mardi à Washington.

Les Blue Jays reprendront ensuite l’action vendredi, lorsqu’ils amorceront une série de trois duels contre les Orioles de Baltimore au Rogers Centre.