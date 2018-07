Les Argonauts attirent Dexter McCluster

Les Argonauts de Toronto ont fait signer un contrat à l’ancien porteur de ballon de la NFL Dexter McCluster, lundi.

Le joueur de 29 ans a évolué avec les Chiefs de Kansas City et les Titans du Tennessee, avant de disputer sept rencontres chez les Chargers de San Diego en 2016. En carrière, il a totalisé 1042 verges et deux majeurs par la voie terrestre, ajoutant 1993 verges et sept touchés en 236 réceptions.

McCluster a obtenu sa meilleure récolte à sa deuxième campagne, soit en 2011, lorsqu’il a obtenu 516 verges au sol avec les Chiefs. En 2016, une fracture de l’avant-bras l’a limité à deux verges en trois portées.