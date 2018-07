Les Américains dominent toujours

Les Américains Dustin Johnson et Justin Thomas sont encore premier et deuxième respectivement au classement mondial du golf masculin mis à jour lundi.

L’Anglais Justin Rose est troisième, alors que Brooks Koepka, également des États-Unis, et l’Espagnol Jon Rahm complètent à nouveau l’ordre des cinq premiers joueurs.

Par ailleurs, le vainqueur de la Classique John Deere du week-end dernier, l’Américain Michael Kim, est passé du 473e au 215e rang. L’ancien numéro 1 au monde Tiger Woods est 71e, en baisse de deux crans.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin est 53e, alors que Graham DeLaet occupe le 207e échelon.

Du côté féminin, l’ordre des cinq premières golfeuses est le même comparativement au précédent. Les Sud-Coréennes Inbee Park et Sung Hyun Park détiennent les places 1 et 2, devant la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, leur compatriote So Yeon Ryu et l’Américaine Lex Thompson.

Troisième à la Classique Marathon du circuit de la LPGA, dimanche, l’Ontarienne Brooke M. Henderson a gagné un rang et pointe au 15e échelon. Les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay sont respectivement 277e et 421e.