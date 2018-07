Jose Ramirez et Trevor Story, les employés de la semaine

Jose Ramirez, des Indians de Cleveland, et Trevor Story, des Rockies du Colorado, ont été nommés, lundi, respectivement joueurs de la semaine de la Ligue américaine et de la Ligue nationale, par le baseball majeur.

Ramirez, un joueur de troisième but, a frappé cinq circuits au cours de la dernière semaine rejoignant ainsi J.D. Martinez, des Red Sox de Boston, au sommet de la colonne avec 29 depuis le début de la campagne.

Ces 29 claques de quatre buts représentent le nombre total de longues balles qu’il a canonnés lors de la saison 2017. Il participera, mardi, à son deuxième match des étoiles d’affilée.

De plus, le joueur de 25 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,423, soit 11 en 26. Il a frappé la balle en lieu sûr à plus d’une reprise dans cinq des sept matchs qu’il a pris part. Il a produit 11 points tout en croisant la plaque à huit occasions.

De son côté, Story n’est pas en reste, lui qui a complété sa semaine de travail avec une moyenne de ,400. Il a frappé trois longues balles et autant de doubles produisant six points en plus d’en marquer 10.

Dimanche, il a mis un terme au match opposant les Rockies aux Mariners de Seattle avec un circuit en solo lors du neuvième tour au bâton brisant ainsi l’égalité de 3-3 qui prévalait depuis la septième manche.

L’arrêt-court de 25 ans prendra part, mardi, à son premier match des étoiles.