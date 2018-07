Jérémy Gagnon-Laparé avec le Fury d'Ottawa

Le Fury d’Ottawa a annoncé lundi la mise sous contrat de Jérémy Gagnon-Laparé, ancien milieu défensif de l’organisation de l’Impact de Montréal.

L’acquisition du gaucher doit encore être approuvée par l’United Soccer League (USL) et Soccer Canada.

«Nous avons gardé nos yeux sur Jérémy et nous sommes excités à l’idée de l’amener à Ottawa, s’est réjoui Julian de Guzman, directeur général du Fury. Il est travaillant et cadre bien dans la culture de ce club. Il est le style de joueur dont nous avons besoin pour ajouter de la profondeur et des options dans notre noyau défensif.»

Gagnon-Laparé a passé la dernière année avec l’AS Vitré en quatrième division française. En 2016, le milieu jouait pour le FC Montréal, la défunte filiale de l’Impact en USL. C’est avec le Bleu-blanc-noir que l’athlète de 23 ans, produit de l’Académie, avait signé son premier contrat professionnel en juillet 2014. Le Sherbrookois a pris part à sept rencontres en Major League Soccer (MLS) et deux en Ligue des champions de la CONCACAF.

Le Fury avait profité des services de Gagnon-Laparé sur prêt en 2015.