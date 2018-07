Ignacio Piatti au sein du onze de la semaine de la MLS

L’attaquant de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti a mérité place au sein de l’équipe de la semaine de la Major League Soccer (MLS), lui qui a mené les siens à un gain de 2-0 sur les Earthquakes de San Jose, samedi.

La MLS a fait connaître, lundi, les lauréats de sa dernière semaine d’activité.

Le numéro 10 de l’Impact a marqué un but en plus d’être complice de celui de Saphir Taïder.

L’attaquant du Minnesota United Darwin Quitero a été nommé joueur de la semaine en raison de son filet et de ses deux passes décisives dans un triomphe de 3-2 aux dépens du Real de Salt Lake.

Le gardien Dom Dwyer (Orlando City SC), les attaquants Marc Rzatkowski (Red Bulls de New York), Diego Chara (Timbers de Portland), Chris Pontius (Galaxy de Los Angeles) et Paul Arriola (du D.C. United), les milieux Alexander Callens (NYCFC), Reto Ziegler (Dallas FC) et Kortne Ford (des Rapids du Colorado) et l’arrière Sean Johnson (NYCFC) complètent la formation hebdomadaire.

L’entraîneur Dome Torrent du New York City FC a, de son côté, été élu entraîneur de la semaine.