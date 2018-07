Eugenie Bouchard perd d’entrée de jeu en double

La Québécoise Eugenie Bouchard et sa coéquipière suédoise Johanna Larson se sont inclinées en trois manches de 4-6, 7-5 et 10-7 contre la Japonaise Rika Fujiwara et la Croate Darika Jurak, lundi, dans un match de premier tour en double féminin au tournoi de Gstaad, en Suisse.

Les gagnantes ont mis 1 h 29 min pour venir à bout des troisièmes têtes de série de l’événement.

Ayant empoché 71 points, soit un de plus que leurs opposantes, Bouchard et Larsson ont réussi les trois as de l’affrontement, chaque duo commettant quatre doubles fautes et effectuant trois bris.

«Genie» tentera de faire oublier cette défaite mardi à l’occasion de son premier duel de la compétition en simple. La détentrice du 146e rang de la WTA se mesurera à la joueuse locale Timea Bacsinszky, 761e au monde.