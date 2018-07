Eleider Alvarez : souffrir pour la victoire

Pour avoir une chance de remporter un combat de Championnat du monde, un boxeur doit être prêt à souffrir pendant son camp d’entraînement. C’est ce qu’Eleider Alvarez a fait durant les trois dernières semaines en prévision de son choc du 4 août contre Sergey Kovalev.

Durant cette période, Alvarez (23-0, 11 K.-O.) s’est rendu dans son pays natal, la Colombie, pour la phase la plus importante de son camp. Il était accompagné de ses entraîneurs Marc Ramsay et Samuel Décarie.

À Bogota, il a pu s’entraîner en altitude sur une base quotidienne, peaufiner des détails techniques et faire face à des partenaires d’entraînement de qualité. Alvarez l’avoue de lui-même, ça n’a pas été une partie de plaisir.

«Je ne sais pas comment l’expliquer, mais ç’a été très difficile, a expliqué Eleider Alvarez lorsque rencontré par ’’Le Journal de Montréal’’ lundi. Au début, je me sentais comme si je ne m’étais jamais entraîné et j’ai ressenti les effets de l’altitude pendant les 12 premiers jours. J’avais mal un peu partout.

«Ça m’a rappelé les années où je m’entraînais avec l’équipe nationale de la Colombie et que je devais subir des tests physiques.»

Promesse

Alvarez est bien conscient qu’il n’aura aucune marge de manœuvre lorsqu’il montera sur le ring avec Kovalev (32-2-1, 28 K.-O.), qui détient la couronne WBO des mi-lourds. Il sait aussi qu’il pourrait traverser des moments difficiles pendant son duel de 12 rounds contre l’ancien champion du monde unifié.

«Je serai prêt à souffrir dans le ring comme à Bogota, a indiqué le Montréalais d’adoption. En 2015, contre Isidro Pietro, j’ai livré le pire round de ma carrière. Il cognait dur, mais j’ai prouvé que j’avais un bon menton.

«Je n’ai aucun doute que je tiendrai le coup contre Kovalev.»

En tenant une partie du camp en Colombie, son entraîneur Marc Ramsay a rempli un engagement qu’il avait fait à son protégé il y a quelques années.

«Je lui avais fait la promesse qu’on tiendrait une partie de son camp lorsqu’il se battrait en combat de Championnat du monde, a-t-il souligné. Du même coup, ça devenait une source de motivation pour lui.»

Même si Alvarez, Ramsay et Décarie étaient loin de Montréal, ils avaient toutes les ressources nécessaires pour les aider dans leur mission.

«On avait plusieurs partenaires d’entraînement avec la présence de plusieurs équipes nationales qui étaient en camp à cet endroit, a expliqué Ramsay. On avait aussi un médecin spécialisé pour les entraînements en haute altitude sous la main et toutes les installations de l’équipe de soccer La Equidad étaient à notre disposition.

«Tout s’est très bien déroulé. Eleider est un boxeur facile à diriger et il écoute toutes les directives à la lettre.»

Visite de sa famille

Pendant les premiers jours de son périple en Colombie, Alvarez a eu l’occasion de voir sa petite famille. Pour lui, c’est un aspect important de sa vie.

«J’ai eu la visite de ma femme, de ma fille, de mes parents et de quelques cousins, a souligné celui qui a été aspirant obligatoire WBC des 175 lb pendant plus de deux ans. Plusieurs autres membres de ma famille m’ont contacté et ils m’ont encouragé pour ma quête d’un titre mondial.

«C’est une richesse et une source de motivation pour moi.»

Et cette motivation pour ce combat de Championnat du monde est au maximum et il a l’intention de le prouver en mettant la main sur une victoire attendue depuis longtemps.

En bref

Pendant le passage du «Journal» au gymnase Sherbatov, David Lemieux y effectuait un retour après quelques semaines de vacances dans le Sud. Même si rien n’est confirmé, tout indique qu’il sera en sous-carte du méga-combat Alvarez-Golovkin. II est prévu le 15 septembre à Las Vegas.