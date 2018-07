Artemi Panarin refuse toujours le long terme

Les Blue Jackets de Columbus ne sont toujours pas parvenus à s’entendre avec Artemi Panarin.

Selon ce qu’a rapporté lundi le journaliste Igor Eronko, du site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH) et du Sport-Express, Jarmo Kekalainen, directeur général des Blue Jackets de Columbus, est sorti d’une rencontre de 45 minutes à Paris avec l’attaquant russe sans contrat signé.

Le problème : la durée du contrat. Panarin, auteur de 27 buts et 82 points en 81 matchs dans la saison la plus productive de sa brève carrière dans la LNH, ne voudrait pas de pacte à long terme.

