Andrei Markov commente les rumeurs

Andrei Markov entend honorer son contrat avec l’AK Bars de Kazan en Ligue continentale de hockey (KHL).

L’ancien défenseur des Canadiens dit ne pas savoir d’où sortent les rumeurs comme quoi il démontrerait de l’intérêt pour revenir à Montréal à l’occasion de la saison 2018-2019.

«Cet été, je suis venu à Montréal pour affaires, a déclaré Markov au média russe Sport Business-Gazeta. Je ne sais pas qui a relayé cette information. J’ai un contrat avec l’AK Bars.»

Andrei Markov addressed the #Habs rumours in a Russian journal.

He admitted he was in Montreal for business this summer, but that he intends to complete his contract with AK Bars.

He remained non-communal to an eventual NHL return. pic.twitter.com/CO9gHtrdVy