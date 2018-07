Adam Henrique et les Ducks s'entendent pour cinq ans

Adam Henrique a signé une prolongation de contrat de cinq ans avec les Ducks d'Anaheim a annoncé lundi l'agence de l'attaquant, Top Shelf Hockey.

La valeur totale du pacte s'élève à 29,125 millions $.

Henrique, 28 ans, touchera encore 4 millions $ à l’occasion de la dernière année de son contrat toujours en vigueur, dont l’échéance est prévue à la fin de la campagne 2018-2019.

Congratulations to client @AdamHenrique on signing his new 5 year extension with the @AnaheimDucks @Topshelf_TSSM @Thorts19 #welldeserved #BurfordProud #topshelfhockey pic.twitter.com/gBNKI93jvZ