Ray Emery perd la vie

Ray Emery, 35 ans, est mort dans une noyade à Hamilton, a rapporté dimanche le journaliste de la région torontoise Andrew Collins, citant amis et premiers répondants.

Emery a été un gardien dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Au moment d'écrire ces lignes, les différentes équipes avec lesquelles «Razor» a joué, soit les Sénateurs d'Ottawa, les Flyers de Philadelphie, les Blackhawks de Chicago et les Ducks d'Anaheim, n'avaient pas encore diffusé de communiqué à ce sujet, mais les Eagles de Mannheim, son équipe en Allemagne lors de la campagne 2015-2016, a publié ses condoléances sur Twitter.

Friends and first responders have identified victim in early morning drowning at the Hamilton Harbour as former @NHL goalie Ray Emery. Ray played the @ottawasenators, @NHLBlackhawks, @AnaheimDucks and the @NHLFlyers. He was swimming with several friends & never surfaced #HamOnt pic.twitter.com/QpD2tNwDzs