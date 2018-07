Manny Pacquiao l'emporte par K.-O.

Le Philippin Manny Pacquiao a passé le K.-O. à l’Argentin Lucas Matthysse lors du septième round afin de mettre la main sur la ceinture WBA des mi-moyens, samedi soir, en Malaisie.

«Pac-Man» avait déjà utilisé ses puissantes frappes pour envoyer au tapis son adversaire avec l’aide d’un puissant uppercut au troisième round.

Mathysse n’avait pas terminé de recevoir des coups, lui qui a été sauvé par la cloche lors du cinquième engagement, alors qu’il avait été ébranlé par un Pacquiao qui semblait en pleine possession de ses moyens.

Le pugiliste de 39 ans voulait en finir le plus tôt possible dans le but de redevenir champion.

En accélérant la cadence au septième round, il n’a donné nul autre choix à l’arbitre que d’arrêter le combat.

Il s’agit d’un premier K.-O. dans la carrière de Pacquiao depuis 2009.