La planète hockey pleure la perte de Ray Emery

La tragique annonce du décès de l’ex-gardien de but de la Ligue nationale de hockey (LNH) Ray Emery aura eu l'effet d'une véritable onde de choc sur les réseaux sociaux, autant chez les joueurs et les dirigeants du circuit, que chez les partisans.

Plusieurs ont porté leurs condoléances à la famille et aux amis de celui dont le corps a été retrouvé dans la baie Hamilton Harbour, dimanche en début de journée.

Des anciens coéquipiers de «Razor», dont le dur à cuire Paul Bissonnette ainsi que le capitaine des Flyers de Philadelphie, Claude Giroux, n’ont pas pu cacher leur peine et plusieurs ont envoyé des messages via leur compte Twitter, qualifiant le cerbère «d’excellent coéquipier et d’homme au grand cœur.»

Such sad news about Ray Emery. He will be greatly missed. An incredible teammate with a huge heart. — Paul Bissonnette (@BizNasty2point0) 15 juillet 2018

Ray was a great teammate and an even better friend. Rest in peace Razor. I’ll miss you man. pic.twitter.com/NNHNc1Swyd — Claude Giroux (@28CGiroux) 15 juillet 2018

La majorité des messages des partisans se résumaient souvent à un simple «Repose en paix Razor», démontrant l’admiration que la planète hockey éprouvait à l’endroit du portier qui aura porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa, des Flyers de Philadelphie, des Ducks d’Anaheim et des Blackhawks de Chicago lors de son passage dans la LNH.

La famille de Ray Emery a d’ailleurs reçu une multitude de messages d’appui de la part de la LNH et des 31 formations du circuit Bettman.

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux amis et à la famille de Ray Emery durant ces moments difficiles.



We extend our sincerest condolences to Ray Emery's family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/lr3sKyDefP — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 15 juillet 2018

We are saddened by the news of Ray Emery's passing. Our condolences go out to Ray’s family and friends. https://t.co/nMNCdJQSyY pic.twitter.com/Pjy2QwcuB8 — NHL (@NHL) 15 juillet 2018

La nouvelle acquisition des Canadiens de Montréal cet été, l’attaquant Max Domi, a également partagé sa tristesse.

«Repose en paix Razor, tu vas me manquer mon ami», avait écrit le nouveau numéro 13 du CH, plus tôt dans la journée.

Rest In Peace Razor. Going to miss you brother. pic.twitter.com/u8vfmS091b — Max Domi (@max_domi) 15 juillet 2018

Un message émouvant du DG des Leafs

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, n’est pas resté insensible également, lui qui a aussi utilisé son compte Twitter pour adresser quelques mots concernant la mort de celui qui aura terminé sa carrière dans la LNH avec le club-école des Leafs.

«Ma femme et moi parlions justement de Ray la nuit dernière. Apprendre son décès aujourd’hui est tout simplement choquant et désolant. J’ai eu le privilège de côtoyer Ray en 1999 lorsqu’il évoluait dans les rangs juniors.»

Dubas a également vanté le courage inégalable de cet athlète.

«Lorsqu’il jouait pour les Marlies en 2016-2017, il a réussi à revenir au jeu à la suite d’une blessure qui aurait mis fin à la carrière de plusieurs gardiens. C’était une personne très attachante et intelligente. Nos plus sincères condoléances vont directement à la famille de Ray ainsi qu’à ses amis. Il nous manquera énormément.»