Circuit victorieux pour Enrique Hernandez

Le voltigeur Enrique Hernandez a brisé l’égalité de 3-3 en septième manche en frappant un circuit en solo dans un gain de 5-3 des Dodgers de Los Angeles face aux Angels de Los Angeles, dimanche au Dodger’s Stadium.

Avant qu’il claque sa 16e longue balle de la saison, Hernandez a produit un point en deuxième grâce à un ballon-sacrifice. Yasmani Grandal avec un circuit et Clayton Kershaw à l’aide d’un simple ont produit les deux autres points lors de ce tour au bâton.

En quatrième, Kershaw a eu un moment de défaillance et Jefry Marte en a profité pour réussir un circuit de trois points et ainsi égaliser le pointage.

Andrew Toles a produit le cinquième point des siens en huitième en vertu d’un simple.

Kershaw a beau avoir œuvré pendant six manches et deux tiers et avoir retiré huit frappeurs sur des prises, c’est Kenta Maeda (7-5) qui a mérité la victoire, lui a passé dans la mitaine le seul rival qu’il a affronté.

Taylor Cole (0-2) a encaissé le revers lui qui a été victime de la longue balle de Hernandez en septième.

Kenley Jansen a été parfait en neuvième pour enregistrer son 27e sauvetage.