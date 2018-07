«Ça me brise le coeur» - Ian Laperrière

Vers midi, Ian Laperrière, reçoit un appel. À l’autre bout du fil, le spécialiste du conditionnement physique des Flyers de Philadelphie le met au courant d’une terrible nouvelle : son ancien coéquipier Ray Emery a perdu la vie.

Le corps de l'ex-gardien de la LNH a été retrouvé dans la baie Hamilton Harbour, dimanche. La cause du décès n'a pas encore été confirmée.

«J’étais sous le choc, écoute... Personne ne s’attend à ça, à 35 ans, perdre la vie. Surtout d’une façon tragique», a réagi l'entraîneur adjoint de la formation pennsylvanienne lors d’un entretien téléphonique avec TVA Sports.

«Ça me brise le cœur aujourd’hui.»

Lors de sa dernière saison à titre de joueur dans la LNH, soit en 2009-2010, Laperrière a côtoyé Emery pour la première fois. Il a été marqué par celui qui s’est révélé «tout un coéquipier», malgré tout ce qui circulait à son endroit.

«Je l’ai adoré Ray. Il était arrivé d’Ottawa avec une réputation de "tough guy" et de "bum". Il n’y a personne de parfait, mais moi je n’ai rien à dire contre Emery, j’ai adoré mon temps avec lui.

«[...] Il donnait tout sur la glace, c’était un bon gars avec beaucoup d’émotion et moi, j’apprécie les joueurs comme ça. Sans lui, nous n’aurions pas atteint la finale de la Coupe Stanley. Il était blessé à la hanche en fin de saison [il a souffert d'une nécrose avasculaire qui a mis fin à sa saison, NDLR], mais il nous a donné du bon hockey. Moi, ce dont je me rappelle le plus de lui, c’est en contradiction avec ce que j’avais entendu à propos de son passage à Ottawa», a raconté le Québécois.

Une fougue contagieuse

Les chemins de Laperrière et Emery se sont croisés à nouveau lorsque l’entraîneur-chef des Flyers, Peter Laviolette, a été congédié au début de la saison 2013-2014. Le natif de Montréal a alors été nommé adjoint à Craig Berube.

Il se souvient de ce match où le bouillant cerbère s'est élancé vers son homologue Braden Holtby et a laissé tomber mitaine et bouclier pour engager le combat. Les Flyers, qui avaient amorcé le calendrier régulier avec une fiche de 3-8-0, subissaient une dégelée de 7-0 contre les Capitals de Washington. Une bagarre a alors éclaté entre Wayne Simmonds et Tom Wilson. Emery s'est ensuite déchaîné.

«Il était parti après l’autre gardien, s'est souvenu Laperrière. Je ne dis pas que c’est ça qui a changé notre saison, mais il était tanné qu’on perde et il a lancé un message aux coéquipiers. Le vent a tourné pour nous après cet incident.»