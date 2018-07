Bryce Harper est prêt pour un concours de circuits chez lui

Le frappeur de puissance des Nationals Bryce Harper n’est peut-être pas la première tête de série en vue du concours de coups de circuit du baseball majeur, mais il a l’intention de s’amuser et d’en mettre plein la vue, lundi à Washington.

«Je pense que ce sera très amusant, a-t-il indiqué au site du baseball majeur. J’y avais pris part à New York [en 2013] et ç’avait été agréable. Si je gagne, je gagne. Sinon, c’est la vie. Je suis surtout excité à l’idée de partager ce moment avec mon père [qui sera le lanceur de Harper].»

Le concours de circuit sert d’amuse-gueule avant le match des étoiles, qui sera disputé mardi au Nationals Park.

L’événement rassemble huit des meilleurs cogneurs du baseball majeur, qui croisent le fer dans des duels à élimination simple. Voici les affrontements en première ronde. (Veuillez noter que les totaux de circuits n’incluent pas les matchs disputés dimanche).

Jesus Aguilar (1ère tête de série, Brewers de Milwaukee) c. Rhys Hoskins (8e, Phillies de Philadelphie)

Les cinq joueurs ayant cogné le plus de circuits depuis le début de la saison, J.D. Martinez, Jose Ramirez, Aaron Judge, Francisco Lindor et Mike Trout jouent tous dans la Ligue américaine et ont tous décidé de faire l’impasse sur le concours de coups de circuit. D’ailleurs, sept des huit joueurs prenant part à la compétition évoluent dans la Nationale.

Aguilar est le gros cogneur le plus productif de cette ligue avec 24 longues balles cette saison. Même s’il ne compte que 40 circuits en carrière, le joueur de premier but sera le favori contre Hoskins, qui a 14 coups de quatre buts à sa fiche en 2018.

Bryce Harper (2e, Nationals de Washington) c. Freddie Freeman (7e, Braves d’Atlanta)

En plus de pouvoir compter sur le soutien de la foule, Harper est celui qui connaît le mieux le Nationals Park. Depuis le début de sa carrière, il a envoyé la balle dans les gradins 86 fois à domicile.

Freeman, pour sa part, a obtenu 16 circuits en 93 matchs en 2018.

Max Muncy (3e, Dodgers de Los Angeles) c. Javier Baez (6e, Cubs de Chicago)

Comme Aguilar, Muncy est en train de connaître sa meilleure campagne en carrière en matière de puissance. Il a frappé 22 circuits en 73 sorties cette saison. Avant cela, il avait obtenu cinq longues balles en 96 parties.

Baez, pour sa part, est en voie d’établir une nouvelle marque personnelle pour le nombre de circuits en une saison. Il en compte déjà 19 cette année. Son record précédent était de 23, en 2017.

Alex Bregman (4e, Astros de Houston) c. (Kyle Schwarber (5e, Cubs de Chicago)

Bregman est le seul représentant de la Ligue américaine dans ce concours. Il compte 20 longues balles à sa fiche depuis le début de la saison, contre 18 pour Schwarber.

Cinq derniers gagnants du concours de coups de circuit

2017 : Aaron Judge, Yankees de New York

2016 : Giancarlo Stanton, Marlins de Miami

2015 : Todd Frazier, Reds de Cincinnati

2014 : Yoenis Cespedes, Athletics d’Oakland

2013 : Yoenis Cespedes, Athletics d’Oakland