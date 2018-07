Un match pour découvrir les futures vedettes

Avant la présentation du fameux concours de circuits et du match des étoiles dans les prochains jours à Washington, les futures vedettes du baseball majeur seront d’abord à l’honneur, ce dimanche, au Nationals Park.

Ronald Acuna, des Braves d’Atlanta, Rafael Devers, des Red Sox de Boston, et Yoan Moncada, des White Sox de Chicago, avaient notamment pris part à l’événement en 2017 tout comme Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette, deux espoirs des Blue Jays de Toronto.

Si «Vlad Jr», récemment blessé, fait l’impasse sur la partie cette année, l’occasion sera idéale pour les amateurs de baseball afin de découvrir quelques vedettes de demain.

Le match «All-Star Futures», qui sera d’ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports en fin d'après-midi, permettra notamment de faire connaissance avec le Dominicain Seuly Matias, un jeune homme de 19 ans qui compte 26 circuits en seulement 74 matchs avec les Legends de Lexington, club-école des Royals de Kansas City au niveau A. Il s’agit là d’un joueur prometteur parmi tant d’autres.

Bichette et Jansen présents

En ce qui concerne l’organisation des Jays, Bichette y sera à nouveau. Il sera accompagné dans l’équipe américaine du receveur Danny Jansen, candidat logique pour succéder au Québécois Russell Martin à Toronto d’ici quelques années.

À propos de l’équipe «World», il n’y a pas que les jeunes joueurs qui risquent d’attirer les regards. Le légendaire David Ortiz, ancienne gloire des Red Sox, doit être le gérant de la formation et devrait compter, parmi ses adjoints sur le banc, l’ancien des Expos Vladimir Guerrero, mais aussi Jerry Manuel et Francisco Cordero.

Le concours de circuits sera présenté lundi, à Washington. Suivra le lendemain le traditionnel match des étoiles.