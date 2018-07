Ryan Murray accepte l'offre des Jackets

Le défenseur Ryan Murray a accepté, samedi, l'offre qualificative soumise par les Blue Jackets de Columbus.

Le Canadien de 24 ans, deuxième choix au total lors du repêchage de 2012, a posé sa signature au bas d'un contrat d'un an qui lui rapportera 2,825 millions $.

Depuis le début de sa carrière, Murray a disputé un total de 264 matchs en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Il a récolté 72 points, dont 12 buts.

La saison dernière, l’athlète originaire de la Saskatchewan a inscrit 12 points en 44 parties, ajoutant un point en six rencontres éliminatoires avec les Blue Jackets.

