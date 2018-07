Rémi Garde content de la victoire, mais pas satisfait

Après avoir vaincu l’une des pires formations de la Major League Soccer (MLS), l’Impact de Montréal devra rapidement mettre cette victoire derrière lui et déjà penser aux trois prochaines parties qui les attendent.

Ces rencontres ne seront pas de tout repos pour le onze montréalais, qui affrontera dans les sept prochains jours les Whitecaps de Vancouver à deux reprises dans le cadre du championnat canadien de la CONCACAF et visitera les Timbers de Portland, équipe toujours invaincue cette saison au Providence Park.

L’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde semblait réjoui, à la suite du match de samedi, du travail accompli de ses joueurs, mais a toutefois admis qu’il y a encore place à de l'amélioration.

«J’aurais aimé qu’on marque notre deuxième but plus tôt, a lancé Garde. Ce n’a pas été notre meilleur match, mais on a réussi à aller chercher un gain important devant nos partisans.»

Cette victoire permet en effet à l’Impact de consolider sa sixième place au classement de l’Association de l’Est. Le Bleu-blanc-noir peut maintenant se permettre de regarder au haut du classement, lui qui n’est plus qu’à un point du cinquième rang, occupé par le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Saphir Taïder, le finisseur

L’Algérien Saphir Taïder n'a pas peur de tirer au but depuis quelques matchs, lui qui a marqué pour une troisième fois en autant de matchs.

Garde a par ailleurs vanté les récentes performances de son milieu de terrain.

«Saphir courrait souvent pour rien et s’essoufflait inutilement en début de saison, a-t-il expliqué. On a travaillé techniquement avec lui et il est maintenant plus dangereux sur le terrain.»

Cet ajustement tactique a porté fruit pour l’instant, alors que Taïder joue le rôle de finisseur depuis le match contre les Rapids du Colorado, ce qui ne peut être que positif selon l’entraîneur du Bleu-blanc-noir.

Matteo Mancosu pardonné

Rémi Garde s’est par la suite penché sur le cas de l’attaquant Matteo Mancosu, qui n’a pas cadré un seul tir en trois tentatives face aux Earthquakes de San Jose.

«Même s’il connait des moments difficiles, il a été mobile ce soir et il a bien passé le ballon, ce qui a mené au premier but en début de match, mentionne-t-il. Il a des qualités importantes et je peux pardonner ses erreurs, car il met des efforts pour l’équipe.»

À la conquête du Championnat canadien

À partir de mercredi, le onze montréalais sera à la conquête de son quatrième titre canadien en recevant les Whitecaps au Stade Saputo.

Cette consécration leur permettrait de participer à la Ligue des Champions de la CONCACAF pour une première fois depuis 2014.

«Ce sont des parties qu’on va aborder avec de la fraicheur mentale, car c’est une toute nouvelle compétition. Il va falloir trouver des ressources pour réussir à pallier ces matchs importants avec ceux de la MLS», a conclu Garde.

Voyez le point de presse de Rémi Garde ci-dessus.