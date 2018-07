Les Blue Jays coulés par un grand chelem

Xander Bogaerts a frappé un grand chelem pour mettre fin au match, en 10e manche, dans une victoire de 6-2 des Red Sox contre les Blue Jays de Toronto, samedi après-midi, au Fenway Park de Boston.

Rappelé plus tôt dans la journée de samedi, le releveur Chris Rowley (0-1) a été la victime de Bogaerts, encaissant ainsi la défaite. Il faut toutefois préciser qu’une erreur en défensive de Lourdes Gurriel fils, à l’arrêt-court, n’a pas aidé la cause de Rowley et des Blue Jays lors de la manche supplémentaire.

Gurriel fils a mieux fait à l’attaque avec trois coups sûrs, produisant d’ailleurs un point à l’aide d’un simple en septième manche.

Avant de l’emporter en 10e, les Red Sox avaient créé l’égalité 2-2 en fin de neuvième manche avec un point inscrit sur un double de Jackie Bradley fils. Bogaerts en avait alors profité pour croiser le marbre.

Actif en début de 10e manche, Craig Kimbrel (2-1) a savouré la victoire. Le partant des Red Sox Eduardo Rodriguez avait pour sa part quitté le match durant le sixième tour au bâton des Jays, blessé à une cheville en voulant éviter Gurriel fils sur un jeu serré au premier but.

En cinq manches et un tiers, Rodriguez n’a permis aucun point et seulement quatre coups sûrs.

Pillar blessé

Les Blue Jays ont perdu les services du voltigeur Kevin Pillar pendant la rencontre, lui qui s’est blessé sur un plongeon spectaculaire au champ centre, en troisième manche. Il a alors privé Brock Holt d’un coup sûr avant de remettre la balle au deuxième coussin pour le double-jeu.

Touché à l’articulation sterno-claviculaire, Pillar pourrait rater la rencontre de dimanche face aux Red Sox avant de profiter de la pause du match des étoiles. Marcus Stroman devrait alors être le partant des Blue Jays.