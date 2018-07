La meilleure de l’histoire? Vraiment?

Publié aujourd'hui à 17h26

Mis à jouraujourd'hui à 17h41

Serena Williams est venue près d’ajouter un 24e titre du Grand Chelem à sa glorieuse carrière. Vous lirez les détails de la finale de Wimbledon 2018, ici.

Malgré tout le mérite qui revient à Angelique Kerber, avouons que ce n’était pas le scénario envisagé par la majorité des amateurs de tennis, tout comme des profanes qui suivaient ce retour à l’avant-scène de «Maman Serena».

Car tout en étant normalement prêts à prédire sa victoire, samedi, beaucoup enchaînaient déjà avec de dithyrambiques épithètes pour la cadette des célèbres Sœurs Williams. Dont le spécialiste du marketing sportif et passionné de compétitions de toutes sortes, Ray Lalonde.

C’est d’ailleurs en consultant un message publié sur Twitter, par l’ami Ray, que j’ai eu l’idée d’écrire ce texte sur mon blogue. Texte rédigé (sauf l’amorce) AVANT même que ne commence la finale.

Ray terminait son message par «on peut argumenter à savoir si Williams est la plus grande athlète de l’histoire du sport».

Eh bien, argumentons.

D’abord, il faut comparer avec les autres et, surtout, rappeler leurs faits d’armes. Je le ferai plus bas, dans ce texte. Il faut également garder en mémoire, lorsqu’on parle de «la meilleure athlète de l’histoire», cette capacité d’accumuler des tas de titres, de toutes sortes d’importance (donc en nombre) ainsi que le fait de remporter les plus importants (donc, en qualité et prestige). Et ensuite, de le faire à répétition, peu importe les blessures ou l’âge.

Commençons par le tennis

Avant même d’arriver là, on pourrait même modifier la question en commençant par son sport: Serena est-elle la plus meilleure joueuse de l’histoire du tennis, tout simplement?

Oublions celle dont elle chasse le record, l’Australienne Margaret Court. Les deux joueuses ne se comparent pas parce que les époques ne se comparent tout simplement pas. Elles ne sont pas sur la même planète. Même pas dans la même galaxie.

Je préfère comparer Serena à deux de ses contemporaines. Steffi Graf et, surtout, Martina Navratilova. Ces deux grandes joueuses évoluaient à une époque suffisamment récente et avec une opposition relativement semblable à celle à laquelle la cadette des Williams était confrontée.

Navratilova a gagné 1 442 matchs. Graf en a gagné 902. Serena, elle, en a gagné 743.

Navratilova a remporté 167 titres en simple. 10 de plus que Chris Evert. Steffi Graf en a totalisé 107. Serena Williams, 72. Puis-je ajouter que Navratilova a ajouté 177 titres en double, ce qui (en ajoutant les quelques titres en double mixte) lui donne le total stratosphérique de 354 tournois remportés, soit plus que le double de ses plus proches rivales (175), Evert et Billie Jean King?

La meilleure saison de Williams (2013) était de 78 victoires contre 4 défaites. Impressionnant. Mais Steffi Graf a déjà compilé un dossier de 86-2 en 1989. Six ans plus tôt, Navratilova présentait une fiche de 86-1.

Martina Navratilova a remporté huit fois le championnat de fin de saison. Graf et Williams, cinq fois chacune.

Serena Williams a détenu la première position au classement pendant 319 semaines. En comparaison, Martina Navratilova l’a gardée 332 semaines. Steffi Graf, 377.

Graf et Williams partagent la plus longue séquence de semaines au sommet (186) comparativement à 156 pour Martina Navratilova.

Bon... c’est clair et sans appel. Les statistiques de Steffi Graf devancent aisément celles de Serena Williams, sur l’ensemble de la carrière. Celles de Navratilova dominent effrontément.

Parlons des grands rendez-vous, maintenant, ceux des matchs du Grand Chelem. Martina Navratilova est troisième derrière les 22 titres de Graf et les 23 de Williams. Mais Navratilova a fait 32 finales contre 31 pour Graf et 30 pour Williams. Navratilova a fait 44 demi-finales contre 37 pour Graf et 34 pour Williams.

À une certaine époque, Martina Navratilova a gagné 6 titres consécutifs en Grand Chelem, contre 5 pour Graf et 4 pour Williams. Toujours lors de ces grands rendez-vous, en termes de séquences de victoires, Navratilova en totalise 45 de suite, contre 40 pour Graf et 33 pour Williams.

Le but, ici, n’est pas de diminuer Serena Williams, mais simplement de constater que notre mémoire est sélective. Et comme Serena occupe la scène médiatique depuis si longtemps, sur les courts et en dehors, on oublie qu’il y a quelques décennies, d’autres grandes joueuses écumaient les tournois à leur guise et compilaient des statistiques aussi impressionnantes, sinon plus, que la nouvelle maman.

Cela étant dit, on ne pourra jamais enlever à Serena Williams cet exploit inédit d’avoir gagné un tournoi du Grand Chelem, enceinte (Australie 2017)... et de s’être rendue en finale d’un autre (Wimbledon 2018) comme toute jeune maman. Et tout ça après que son absence des courts l’ait reléguée à la 450e place mondiale. Lundi, elle sera de retour dans le Top 30.

Non mais ça... fallait le faire!

Et les autres candidates?

Maintenant, Ray, (et tous ceux et celles qui y tiennent) voyons si Serena, hors tennis, peut revendiquer le titre de plus grande athlète du sport féminin, dans l’histoire.

Sans personnellement prendre position, disons que la nomenclature suivante, assortie de quelques détails, pourra mettre de l’eau au moulin des débats.

Babe Didrickson Zaharias

Elle a gagné la médaille d’or aux Jeux Olympiques d’été de 1932, à Los Angeles, au javelot ainsi qu’au 80 mètres haies, en plus de l’argent au saut en hauteur. Elle a gagné le volet amateur de l’Omnium Britannique de golf, en plus d’être la première et la seule femme de l’histoire à faire la coupure à un tournoi de la PGA. Au basketball, elle avait été nommée au sein de l’équipe d’étoiles des États-Unis. Clairement, une athlète complète... mais à une époque où le sport féminin n’avait clairement pas le même bassin de participantes.

Jackie Joyner-Kersee

Elle a mérité six médailles olympiques, dont trois d’or, lors de quatre Jeux consécutifs (de 1984 à 1996), en athlétisme. Deux de ces médailles d’or l’ont été dans l’Heptatlon, un concours de huit disciplines différentes. Elle était également une joueuse toute étoile au basketball universitaire américain.

Clara Hughes

Cette Manitobaine, établie au Québec, est la seule personne, hommes et femmes confondus, à avoir mérité plus d’une médaille olympique, tant aux Jeux Olympiques d’hiver (4 médailles en patinage de vitesse) que ceux d’été (2 médailles en cyclisme).

Mia Hamm

La joueuse américaine de soccer a participé aux quatre premières Coupe du Monde féminines (remportant deux d’entre-elles). Elle a ajouté deux médailles d’or olympiques en soccer (1996 et 2004) à ce palmarès, sans oublier ses 158 buts en compétitions internationales, plus que n’importe quel(le) homme ou femme dans ce sport.

Lindsey Vonn

Elle détient le record absolu de victoires en Coupe du Monde de ski alpin, 82, et 137 podiums. Elle a participé à quatre Jeux Olympiques, d’où elle a rapporté trois médailles, ainsi qu’à sept Championnats du Monde, où elle a glané sept médailles. Elle revendique quatre «gros» Globes de Cristal (classement général) et 16 «petits» Globes de Cristal (disciplines)

Bonny Blair

La patineuse de vitesse des États-Unis a participé à trois Jeux Olympiques, rapportant au passage six médailles, dont cinq d’or. Lors des neuf championnats du monde, en 10 ans, où elle a patiné, elle a obtenu neuf médailles. Elle a terminé première aux classements annuels de Coupe du monde, 11 fois.

Pas tout de suite, Serena...

Sans en faire une liste exhaustive, je viens d’énumérer des athlètes ayant performé aux plus hauts niveaux, soit en dominant leur sport ou en affichant leur excellence dans plus d’une discipline.

En conclusion, il est évident que, de toutes ces «candidates», Serena Williams est la plus actuelle et, donc, la plus médiatisée en cette ère de médias sociaux. Si on ajoute le fait que les autres athlètes évoluaient à d’autres époques ou / et dans des sports beaucoup moins télédiffusés que le tennis professionnel féminin, voilà qui peut expliquer cette visibilité et cet engouement pour l’athlète américaine.

Et en conclusion de cette conclusion, je précise que je ne voulais pas, ici, diminuer les réussites de Serena Williams. Mais simplement rappeler, tel que mentionné plus haut, que la mémoire peut être sélective et qu’il nous arrive un peu vite, sous le coup de l’émotion et de l’admiration, d’attribuer le titre de plus grand(e) athlète de l’histoire... un peu rapidement.