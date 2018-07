Zack Godley muselle les Braves

Le lanceur Zack Godley a été dominant et les Diamondbacks de l’Arizona ont vaincu les Braves 2-1, vendredi, à Atlanta.

Godley (11-6) a mérité la victoire en retirant notamment sept frappeurs sur des prises. En six manches au monticule, il n’a accordé qu’un point sur cinq coups sûrs et un but sur balles.

Dans la victoire, l’artilleur Brad Boxberger a amassé son 23e sauvetage en 2018.

Le point gagnant a été produit par un simple de Nick Ahmed, qui a poussé Daniel Descalso au marbre en septième.

C’est Sam Freeman (2-5) qui a encaissé la défaite malgré le fait qu’il n’a œuvré qu’un tiers de manche sur la butte. Le partant des Braves Anibal Sanchez a accordé un seul point sur cinq coups sûrs en six manches de travail. Il a également passé six frappeurs dans la mitaine.