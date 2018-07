Un dernier tour de piste pour Chase Utley

Même s’il lui reste toujours une année complète à écouler à son contrat, le joueur de deuxième but des Dodgers de Los Angeles a annoncé, vendredi, qu’il mettra un terme à sa carrière au terme de la présente saison.

Le vétéran de 39 ans a entamé son parcours dans le baseball majeur en 2003 dans l’uniforme des Phillies de Philadelphie, où il a connu ses meilleurs moments. Il a pris part à six matchs des étoiles et remporté quatre bâtons d’argent. À trois reprises, il a frappé plus de 30 circuits au cours d’une saison. Utley a produit plus de 100 points en quatre occasions.

Cette année, il a pris part à 57 parties, maintenant une moyenne au bâton de ,231. En 130 apparitions officielles au bâton, il a frappé huit doubles, un triple et une longue balle produisant un total de 14 points. En carrière, Utley a frappé un total de 259 circuits et produit 1025 points. Il a touché la plaque 1100 fois et conservé une moyenne au bâton de ,276.