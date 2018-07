Noah Syndergaard de nouveau disponible

Les Mets de New York ont retiré le nom du lanceur Noah Syndergaard de la liste des blessés pour 10 jours, vendredi.

L’artilleur de 25 ans souffrait d’une blessure ligamentaire à l’index de la main droite. Il était absent de la rotation des Mets depuis la fin du mois de mai.

Syndergaard a maintenu une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,06 en 2018. En 64 manches et deux tiers, il a accordé 13 buts sur balles et totalisé 76 retraits au bâton.

Afin de faire de l’espace à Syndergaard au sein de leur formation, les Mets ont envoyé le lanceur gaucher P.J. Conlon à leur filiale AAA de Las Vegas.