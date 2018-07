Marco Estrada sur la touche

Les Blue Jays de Toronto ont annoncé, vendredi, qu’ils avaient placé le nom du lanceur Marco Estrada sur la liste des joueurs blessés pour une période de 10 jours en raison d’une douleur à un muscle fessier.

La formation canadienne a procédé au rappel du voltigeur Dwight Smith fils, qui évoluait avec les Bisons de Buffalo dans le AAA. Âgé de 25 ans, Smith fils a pris part à 15 parties avec les Blue Jays, cette saison, maintenant une moyenne de ,300. Il a frappé quatre doubles et un circuit en 30 apparitions officielles au bâton.

De son côté, Estrada présente une fiche de 4-7 et montre une moyenne de points mérités de 4,58 en 17 départs.

Les Mets de New York ont retiré le nom du lanceur Noah Syndergaard de la liste des blessés pour 10 jours, vendredi.

L’artilleur de 25 ans souffrait d’une blessure ligamentaire à l’index de la main droite. Il était absent de la rotation des Mets depuis la fin du mois de mai.

Syndergaard a maintenu une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,06 en 2018. En 64 manches et deux tiers, il a accordé 13 buts sur balles et totalisé 76 retraits au bâton.

Afin de faire de l’espace à Syndergaard au sein de leur formation, les Mets ont envoyé le lanceur gaucher P.J. Conlon à leur filiale AAA de Las Vegas.