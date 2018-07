Les releveurs des Rangers font le travail

Quatre lanceurs de relève se sont succédé en un peu moins de trois manches et les Rangers du Texas ont battu de justesse les Orioles 5-4, vendredi, à Baltimore.

Avec six manches dans le bras, le lanceur partant des Rangers Cole Hamels (5-8) a accordé trois points en un tiers de manche alors que son équipe menait 5-1 en fin de septième manche.

Cette défaillance a permis aux Orioles d’espérer, mais a particulièrement démontré que les releveurs de la formation du Texas pouvaient faire le travail. Le sauvetage a d’ailleurs été obtenu par Keone Kela. Il s’agit de son 23e de la saison.

Du côté de l’offensive, Joey Gallo et Ryan Rua ont expédié la balle à l’extérieur de la surface de jeu pour les Rangers.

Le lanceur des Orioles Alex Cobb (2-12) a poursuivi sa série de défaites, en ajoutant un cinquième revers d’affilée à sa fiche. Il a accordé deux points mérités sur six frappes en lieu sûr en six manches et un tiers sur la butte.