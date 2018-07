Les Pirates malmènent Junior Guerra

Les frappeurs des Pirates ne se sont pas montrés accueillants à l’endroit du partant des Brewers de Milwaukee Junior Guerra en marquant six points lors des quatre premières manches, vendredi soir à Pittsburgh, pour filer vers un gain de 7-3.

Dès la manche initiale, les favoris de la foule ont malmené Guerra (6-6) en inscrivant trois points. Ils en ont marqué deux autres en troisième et un autre en quatrième. Ce sixième point a été le résultat du 14e circuit de la saison de Gregory Polanco. Guerra a ensuite laissé sa place à un releveur.

Polanco et Josh Bell ont chacun produit deux points dans la victoire.

De son côté, Nick Kingham (4-4) accumulait les retraits au bâton pour en totaliser neuf en six manches et un tiers. Seule ombre au tableau pour le partant des Pirates, c’est qu’il a accordé deux circuits, soit à Brandon Woodruff, un lanceur de relève, et Travis Shaw, qui en compte 17 cette saison.

Kyle Crick a obtenu son deuxième sauvetage de la saison en oeuvrant pendant une manche et un tiers.