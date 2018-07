Les Phillies blanchissent les Marlins

Menés par une brillante performance du lanceur Jake Arrieta, les Phillies de Philadelphie ont blanchi les Marlins, vendredi, à Miami.

Arrieta (7-6) a œuvré et dominé pendant sept manches sur la butte. L’artilleur de 32 ans a seulement accordé trois coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de passer trois frappeurs dans la mitaine.

Venu fermer les livres en neuvième, Pat Neshek a récolté son premier sauvetage de la saison. Il n’a rien accordé aux trois frappeurs qu’il a affrontés.

Sur le plan offensif, Aaron Altherr a produit le premier point des siens avec un double en deuxième manche et Maikel Franco a doublé l’avance des siens en neuvième avec sa 13e longue balle de la saison.

Chez les perdants, le lanceur Wei-Yin Chen (2-7) n’a pas mal fait malgré le revers. Il a permis un seul point mérité, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises.