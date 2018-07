Huit joueurs qui pourraient jouer leur dernière saison dans la LNH en 2018-2019

Joe Thornton, Zdeno Chara, Rick Nash...

Il s’agit de certains des plus grands joueurs que la Ligue nationale de hockey (LNH) a porté en son sein mais, déjà, leurs carrières respectives tirent à leur fin.

Ce n’était encore qu’en 2016; Thornton, un des joueurs les plus particuliers du circuit, compilait 63 mentions d’aide en 82 matchs. Bientôt, les amateurs de hockey devront dire adieu à «Jumbo Joe», auteur de 92 aides et 114 points en 2006-2007 et récipiendaire des trophées Hart et Art Ross lors de la saison précédente.

Le contrat d’une campagne et 5 millions $ de la vedette de 39 ans avec les Sharks de San Jose est possiblement le dernier d’une superbe carrière à laquelle il ne manque qu’une coupe Stanley.

Préparez-vous à dire adieu à Thornton et à ces sept autres joueurs dont les jours dans la LNH sont peut-être comptés.

JOE THORNTON (attaquant, Sharks de San Jose)

Âge : 39 ans

Saison 2017-2018 : 13 buts, 23 aides (36 points) en 47 matchs

Contrat : 1 an, 5 millions $

Un des plus grands passeurs que la LNH ait vus. Si les Sharks ne parviennent pas à enfin décrocher la première coupe Stanley de leur histoire, Thornton devra-t-il faire une croix sur ce titre qui lui a toujours échappé? Le colosse de l’Ouest canadien a raté 35 rencontres de saison régulière en 2017-2018 et les dernières séries à cause d’une déchirure ligamentaire à un genou, signe que son corps est peut-être en train de le lâcher.

Dans le cas où les Sharks se retrouveraient hors de la course aux éliminatoires prestement pendant la saison 2018-2019, Thornton pourrait se retrouver avec une équipe aspirante avant la date limite des transactions et tenter sa chance une ultime fois. Sa production de la saison dernière laisse croire qu’il peut encore produire à un bon rythme.



Quel est votre meilleur souvenir de Joe?

Joe te tient par la barbichette - TVA Sports

ZDENO CHARA (défenseur, Bruins de Boston)

Âge : 41 ans

Saison 2017-2018 : 7 buts, 17 aides (24 points) en 73 matchs

Contrat : 1 an, 5 millions $

La LNH devra agrandir la porte du Temple de la renommée pour y laisser entrer Chara, et ce, plus tôt que tard, car le champion de la coupe Stanley avec les Bruins en 2011 et meilleur défenseur de la ligue en 2009 ne pourra pas éternellement traîner sa massive charpente à la même vitesse que les autres joueurs d’un circuit de plus en plus jeune et rapide. D’ailleurs, la tour slovaque de 6 pi 9 po a joué malgré une blessure lors des dernières séries.

Oublions un instant l’incident impliquant l’attaquant des Canadiens Max Pacioretty et rendons hommage à cet arrière qui fut l’une des grandes vedettes européennes de la LNH – dans tous les sens.

RYAN MILLER (gardien, Ducks d’Anaheim)

Âge : 37 ans

Saison 2017-2018 : 12-6-6, moy. 2,35, pct. 0,928

Contrat : 2 ans, 4 millions $ (échéance 2019)

Autrefois le joueur de concession des Sabres de Buffalo, Miller vit aujourd’hui très bien avec son rôle de second de John Gibson à Anaheim, un rôle entendu avec les Ducks quand il a quitté les Canucks de Vancouver sur le marché des joueurs autonomes en 2017.

Le gardien de 37 ans vient d’être opéré à un poignet, mais son état de santé ne devrait autrement pas causer de soucis à la concession californienne cette saison vu la quantité de travail qui vraisemblablement l'attend. Le récipiendaire du trophée Vézina en 2010 n’a pas de coupe Stanley à son tableau de chasse. Un Ryan Miller en santé, une belle police d’assurance à prix réduit pour une équipe aspirant aux grands honneurs? Recevoir une bague de championnat avant de se retirer sous le soleil, voilà une belle perspective pour le vétéran américain qui disait en 2016 ressentir le besoin d’accorder du temps de qualité à sa famille.

Miller, pareil comme Pillar - TVA Sports

JASON SPEZZA (attaquant, Stars de Dallas)

Âge : 35 ans

Saison 2017-2018 : 8 buts, 18 aides (26 points) en 78 matchs

Contrat : 4 ans, 7,5 millions $ (échéance 2019)

La production individuelle de Spezza en 2018-2019 dictera peut-être son avenir dans la LNH. Où est passé le quintuple marqueur de 30 buts qui a connu de grands moments dans l’uniforme des Sénateurs d’Ottawa?

Sa dernière saison fut aussi décevante que celle du collectif des Stars et, la retraite pourrait être une des seules options viables pour Spezza, hormis un contrat à court terme et à valeur très réduite, et ce, probablement ailleurs qu’à Dallas – le sujet d’un rachat de contrat avait fait surface en juin dernier, mais les Stars ont décidé d’honorer la dernière année de son lourd contrat.

CHRIS KUNITZ (attaquant, Blackhawks de Chicago)

Âge : 38 ans

Saison 2017-2018 : 13 buts, 16 aides (29 points) en 71 matchs

Contrat : 1 an, 1 million $

Un vrai gagnant, ce Chris Kunitz, comme en font foi ses trois coupes Stanley avec les Penguins, même si les mauvaises langues diront qu’il n’a profité que de la présence de Sidney Crosby et d’Evgeni Malkin à Pittsburgh.

Au printemps dernier, Kunitz n’a récolté qu’une aide en 17 rencontres éliminatoires. Les Hawks lui ont malgré tout trouvé une petite place dans leur effectif, mais son impact sera probablement limité à Chicago. Une belle histoire que celle du médaillé d’or olympique canadien des Jeux olympiques d’hiver 2014 de Sotchi, issu des rangs universitaires américains et jamais choisi au repêchage, mais le dernier chapitre risque de s’écrire en 2018-2019.

Kunitz tranche en prolongation - TVA Sports

TOMAS PLEKANEC (attaquant, Canadiens de Montréal)

Âge : 35 ans

Saison 2017-2018 : 6 buts, 20 aides (26 points) en 77 matchs

Contrat : 1 an, 2,25 millions $

Plekanec a peut-être sauvé sa carrière en récoltant quatre points lors du bref séjour des Maple Leafs en séries, parce que ce n’était pas ses deux aides en 17 matchs à Toronto qui allaient assurer son retour à Montréal.

Le Tchèque au col roulé a réussi à obtenir plusieurs millions de dollars des Canadiens sur le marché des joueurs autonomes malgré le déclin de sa production depuis deux ans. «Pleky» a rendu de fiers services au Tricolore tout au long de sa carrière mais, passé cette année, comment le CH ou toute autre équipe de la LNH pourra-t-elle justifier de retenir les services d’un joueur qui ne se démarque pas particulièrement dans son alignement?

Quoi qu’il en soit, on se souviendra de Plekanec comme menace offensive... en infériorité numérique. Un peu comme Paul Byron aujourd’hui, le joueur de centre s’est échappé plus d’une fois à court d’un homme pour marquer et soulever les fans montréalais de leur siège.

Tomas Plekanec : les moments marquants - TVA Sports

MATT CULLEN (attaquant, Penguins de Pittsburgh)

Âge : 41 ans

Saison 2017-2018 : 11 buts, 11 aides (22 points)

Contrat : 1 an, 650 000 $

Malgré sa production limitée, Cullen s’était avéré fort utile aux Penguins à l’occasion de leur deuxième conquête de la coupe Stanley de suite en 2017. Le joueur de soutien de carrière semblait destiné à la retraite, mais dans un revirement de situation, le quadragénaire s’était joint au Wild du Minnesota.

Cullen a somme toute connu une belle campagne dans le «State of Hockey», une campagne qui devait être sa toute dernière... avant de signer, pour une quatrième fois d’affilée, un autre contrat d’un an, de retour avec les Penguins.

RICK NASH (attaquant)

Âge : 34 ans

Saison 2017-2018 : 21 buts, 13 aides (34 points) en 71 matchs

Sans contrat

Alors qu’on le croyait déjà fini en 2014, le franc-tireur a sorti une saison de 42 buts de son chapeau avec les Rangers de New York. L’ailier canadien a-t-il encore de l’essence dans le réservoir, après trois campagnes de moins de 40 points?

L'ancien récipiendaire du trophée Maurice-Richard se pose lui-même la question. Les partisans pourraient ne même plus voir Nash à l’œuvre du tout. L’octuple marqueur de 30 buts réfléchit actuellement à son avenir et ne discute même pas avec des équipes de la LNH aux dernières nouvelles.

Tandis que le gardien Sergei Bobrovsky se présente comme le meilleur joueur de l’ère post-Nash à Columbus, pour combien de temps la fierté de Brampton en Ontario demeurera-t-elle la plus grande vedette de l’histoire des Blue Jackets?

Des joueurs sans contrat en date du 13 juillet 2018

Kevin Bieksa (37 ans), Mike Cammalleri (36 ans), Brian Gionta (39 ans), Josh Gorges (33 ans), Dan Hamhuis (35 ans), Scott Hartnell (36 ans), Kari Lehtonen (34 ans), Paul Martin (37 ans), Johnny Oduya (36 ans), Brooks Orpik (37 ans), Dennis Seidenberg (36 ans), Antoine Vermette (35 ans).