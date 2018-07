Fin de parcours pour Alexis Galarneau à Winnipeg

Le beau parcours du Québécois Alexis Galarneau s’est arrêté abruptement à l’étape des quarts de finale, vendredi, au Challenger de Winnipeg.

Le jeune homme de 19 ans, qui est originaire de Laval, a perdu en deux manches de 6-0 et 6-2 contre le Japonais Go Soeda, 178e au monde et sixième tête de série du tournoi.

Si le revers fut décisif, Galarneau peut néanmoins retirer beaucoup de positif de son séjour au Manitoba. Celui qui fréquente l’Université North Carolina State, aux États-Unis, a vaincu le Chinois Zhe Li de même que l’Américain Michael Mmoh plus tôt cette semaine.

À propos de Mmoh, il occupe le 119e rang mondial et représentait le troisième favori du tableau en simple.

Galarneau, qui avait profité d’un laissez-passer pour participer à la compétition, a frappé un mur contre Soeda. Le Japonais a notamment brisé le service du Québécois à cinq reprises. Galarneau a éprouvé passablement de difficultés à gagner les échanges à la suite d’une deuxième balle, commettant au passage cinq doubles fautes.

Rebecca Marino en demi-finale

Chez les dames, la Canadienne Rebecca Marino s’est qualifiée pour le carré d’as en disposant de l’Australienne Astra Sharma, huitième tête de série et 323e au monde, en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4. Le duel a duré 2 h 39 minutes.

Marino, qui vient au 432e échelon mondial, a maintenant rendez-vous avec la Mexicaine Victoria Rodriguez lors de la demi-finale.