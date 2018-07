Chase De Leo s’entend avec les Ducks

Les Ducks d’Anaheim ont accordé un contrat d’un an, à deux volets, au joueur d’avant Chase De Leo, vendredi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée par l’organisation californienne.

De Leo, 22 ans, a été acquis des Jets de Winnipeg en retour de Nicolas Kerdiles le 30 juin. En 2017-2018, le hockeyeur américain a inscrit 12 buts et 23 mentions d’aide pour 35 points en 69 rencontres avec la filiale des Jets, le Moose du Manitoba.

Le choix de quatrième tour, le 99e au total, de Winnipeg au repêchage de 2014 a ajouté huit points en neuf matchs éliminatoires. Par ailleurs, il a disputé deux parties de la Ligue nationale en 2015-2016 et a été blanchi.

Les Kings de Los Angeles ont fait signer un contrat de deux ans, d’une valeur annuelle moyenne de 825 000 $, au défenseur Paul LaDue, vendredi.

Celui qui était joueur autonome avec compensation a disputé 12 matchs avec le grand club la saison passée, inscrivant trois buts et une mention d’aide, en plus de conserver un différentiel de +5. Il a également participé à deux joutes de la série de premier tour contre les Golden Knights de Vegas et a touché la cible une fois.