Albert Pujols blessé au genou

Moins de 24 heures après avoir claqué deux circuits, le joueur de premier but des Angels de Los Angeles Albert Pujols a vu son nom être placé sur la liste des joueurs blessés pour une période de 10 jours en raison d’une inflammation au genou gauche.

Le vétéran de 38 ans a produit 52 points depuis le début de la campagne grâce entre autres à 16 longues balles. Celui qui a disputé 48 parties premier but et 38 autres comme frappeur de choix a cumulé 347 apparitions officielles et conservé une moyenne au bâton de ,251.

En atteignant le plateau des 630 circuits en carrière, jeudi soir, il a rejoint Ken Griffey fils au sixième rang de l’histoire du baseball majeur.