Rafael Devers blessé à l’épaule gauche

Le nom du joueur de troisième but des Red Sox de Boston Rafael Devers a été placé sur la liste des blessés pour 10 jours, jeudi.

Le Dominicain de 21 ans souffre d’une inflammation à l’épaule gauche. La décision est rétroactive à mercredi.

À sa deuxième saison dans les majeures, Devers a conservé une moyenne au bâton de ,241, cognant 14 circuits. Il a produit 48 points, en plus d’en marquer 42.

Pour le remplacer dans la formation, les Red Sox ont fait appel à Tzu-Wei Lin, qui évoluait avec Pawtucket au niveau AAA.

Le joueur de champ intérieur a déjà disputé 16 rencontres avec les Red Sox cette saison, montrant une moyenne de ,162.

Deux lanceurs des Diamondbacks à l’écart

Les Diamondbacks de l’Arizona ont placé le nom des lanceurs Shelby Miller et T.J. McFarland sur la liste des blessés pour 10 jours, jeudi.

Connaissant une très mauvaise séquence, Miller est aux prises avec une inflammation au coude droit, lui qui a été malmené par les Rockies du Colorado la veille. Le partant a accordé cinq points en une manche dans un revers de 19-2. Cette saison, le vétéran a totalisé 15 manches au monticule et a concédé 21 points, 24 coups sûrs et sept buts sur balles. Sa moyenne de points mérités s’élève à 11,40 et il a perdu ses quatre décisions.

De son côté, McFarland a été retiré de la rencontre de mercredi à cause de problèmes au cou. Il a maintenu un dossier de 2-1 et une moyenne de 1,81 en 2018.

L’organisation a rappelé Matt Koch et Silvino Bracho de leur club-école AAA de Reno pour les remplacer.