Monnaie d'échange : Destouches et Lord, les négociateurs

Les experts Vincent Destouches et Frédéric Lord ont inauguré jeudi leur tout nouveau segment «Monnaie d’échange» à l’émission L’Impact cette semaine sur TVA Sports.

Destouches et Lord se sont mis dans la peau du directeur technique de l’Impact de Montréal, Adam Braz, et d’autres gestionnaires à travers le Major League Soccer (MLS) pour conclure des transactions pendant la fenêtre des transferts.

ROMAIN ALESSANDRINI – milieu offensif, Galaxy de Los Angeles

Lord (Jovan Kirovski, Galaxy) : «Pour Alessandrini, c’est 950 000 $ d’argent d’allocation.»

Destouches (Braz, Impact) : «On vous fait une faveur, on vous aide à aller chercher Jeff Cameron. Je vous donne Alejandro Silva et 300 000 $.»

Issue : l’offre est refusée.

PATRICK MULLINS – attaquant, D.C. United

Destouches (Braz, Impact) : «J’ai des attaquants que je ne veux pas non plus, je te donne Dominic Oduro et 100 000 $.»

Lord (Dave Kasper, D.C. United) : «Je vais laisser faire.»

Issue : l’offre est refusée.

EVAN BUSH – gardien, Impact de Montréal

Destouches (Braz, Impact) : «J’ai un gars qui enchaîne les miracles à un tel point que Jésus Christ l’appelle "papa". Je t’offre Evan Bush. Je te prends Mark-Anthony Kaye.»

Lord (John Thorrington, Los Angeles FC) : «Pas Kaye. Je suis intéressé, mais il y en a plein des gardiens dans cette ligue.»

Issue : l’offre est refusée.

C.J. SAPONG – attaquant, Union de Philadelphie

Lord (Chris Albright, Union) : «Je veux de l’argent d’allocation, je serai peut-être capable d’aller me chercher un international.»

Destouches (Braz, Impact) : «Je suis sur Jimmy Briand, mais j’ai du mal à l’avoir. Je n’ai pas envie de me départir de lui, mais je t’offre Anthony Jackson-Hamel plus un peu d’allocation.»

Issue : terrain d’entente.