Les Rangers renouvellent le contrat de Cody McLeod

Les Rangers de New York ont octroyé un contrat d’une saison à l’attaquant Cody McLeod, jeudi.

McLeod, 34 ans, a été réclamé au ballottage par la formation new-yorkaise le 25 janvier des Predators de Nashville. En 48 parties lors de la campagne 2017-2018, il a inscrit un but et totalisé quatre points. Il a également écopé de 111 minutes de pénalité et montré un différentiel de -11.

Disputant les 10 premières saisons de sa carrière avec l’Avalanche du Colorado, l’Américain a cumulé 126 points, dont 71 filets, en 738 rencontres dans la Ligue nationale.