«Il faut vite repartir sur une série de victoires» -Rémi Garde

À la suite d’un revers de 3-0 face au New York City FC, qui mettait fin à la séquence victorieuse de l’Impact de Montréal, Rémi Garde était visiblement déçu, mais peu inquiet de ce qu’il adviendra des futures performances de ses joueurs.

«Une défaite fait toujours mal. Même si le moral des joueurs a été écorché, il a déjà été bien plus bas, a expliqué Garde, jeudi à la séance d’entraînement du club au Centre Nutrilait. Malgré un résultat décevant, on a l’occasion de rebondir samedi devant nos partisans dans le but de repartir vers une séquence victorieuse.»

Garde est également revenu sur la fameuse situation qui a semblé désemparer le Bleu-blanc-noir, soit celle de jouer sur un terrain plus petit qu’à l’habitude.

«Sincèrement, je n’ai pas l’impression que le terrain a eu d’énormes répercussions sur notre manière de jouer, on a que nous à blâmer pour la défaite, a-t-il mentionné. Nous avons été beaucoup trop laxistes sur le premier but et on a laissé beaucoup trop de marge de manœuvre à nos adversaires, tout en manquant d’agressivité pendant 90 minutes.»

L’Impact n’a toutefois pas à se sentir humilié de cette défaite malgré le fait qu’il n’a pas été en mesure de tromper la vigilance du bloc défensif du NYCFC, étant donné que cette équipe n’a accordé que quatre buts en 10 matchs au Yankee Stadium.

Rémi Garde a d’ailleurs été dans l’obligation d’effectuer une rotation d’effectif et de mettre de côté des joueurs évoluant habituellement sur le XI de départ, en vue du calendrier difficile qui attend le onze montréalais, alors que l’équipe devra disputer cinq matchs en 14 jours, en raison des deux matchs face aux Whitecaps de Vancouver en raison du championnat canadien.

«J’ai décidé de faire tourner l’effectif pour voir où en sont les joueurs dans leur développement, eux qui n’avaient pas participé aux récents succès de l’équipe, affirme Rémi Garde. Ça me donne des indications pour les semaines à venir.

Un adversaire prenable

Le Bleu-blanc-noir aura l’occasion de faire oublier cette défaite à l’extérieur dès samedi, alors les Earthquakes de San Jose, équipe affichant la pire fiche de la MLS, seront de passage au Stade Saputo.

Selon Garde, le prochain adversaire de la formation montréalaise fermera moins le jeu, qui comptera sur deux attaquants redoutables, dont le vétéran de 35 ans et véritable buteur naturel, Chris Wondolowski.

Le défenseur Rudy Camacho, laissé de côté lors du dernier match en raison d’une blessure, sera rétabli en vue de cet affrontement.

