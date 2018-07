Wimbledon: Gabriela Dabrowski en demi-finale du double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont vaincu l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Tchèque Lucie Safarova en trois manches de 5-7, 6-4 et 6-2, mercredi, à Londres, en quart de finale du double féminin au tournoi de Wimbledon.

Au cours du duel de 2 h 01 min, les gagnantes ont réalisé quatre bris en huit occasions et dominé 104-94 au chapitre des points remportés. Par ailleurs, elles ont offert 13 balles de bris à leurs rivales, mais celles-ci en ont profité seulement deux fois.

Dans le carré d’as, Dabrowski et Xu – sixièmes têtes de série - affronteront les 12es favorites, soit Nicole Melichar, des États-Unis, et Kveta Peschke, de la République tchèque.