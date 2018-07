Rodéo : tout comprendre des épreuves

Du 7 au 16 septembre prochains, le Festival Western de St-Tite prendra d’assaut la petite ville de la Mauricie pour la 51e édition de l’événement country.

Si la réputation du festival n’est plus à faire, ses spectacles de rodéo continuent de fasciner et d’intriguer.

Pour les apprécier à leur pleine valeur, voici de quoi démystifier six des plus grandes épreuves de rodéo qui y seront tenues!

1. Monte de chevaux avec selle

Défi : Véritable discipline reine du rodéo, cette épreuve exige du cavalier qu’il pose et qu’il garde, dès le premier saut en sortant de la chute, ses talons dans le creux du cou du cheval. Le cowboy n’a pour seule aide qu’une large rêne attachée au licou de sa monture, qu’il tient d’une main.

Pointage :

• 50% au cavalier pour son style et ses mouvements d’éperon

• 50% au cheval pour la hauteur de ses sauts et la force de ses ruades

Temps réglementaire : 8 secondes

2. Monte de chevaux sans selle

Défi : Cette épreuve est jugée l’une des plus exigeantes du point de vue physique. Le cavalier, qui ne tient la rêne que d’une seule main, doit bouger en cadence avec les soubresauts du cheval. À chaque ruade, le cowboy doit se recroqueviller en remontant ses genoux le plus près possible de ses épaules et ainsi suivre le rythme de sa monture.

Pointage :

• 50% au cavalier pour son style et ses mouvements d’éperon

• 50% au cheval pour la hauteur de ses sauts et la force de ses ruades

Temps réglementaire : 8 secondes

3. Monte du taureau

Défi : Cette épreuve semble simple, mais exige beaucoup de témérité. Tandis que l'animal rue, le cavalier doit rester en équilibre sur le dos du bovin grâce à la force de ses jambes et de sa poigne (une seule main pour tenir la sangle entourant le corps du taureau).

Pointage :

• 50% au compétiteur pour son style et son agilité

• 50% à l’animal pour la force de ses sauts, ses changements de direction et les pivots sur lui-même

Temps réglementaire : 8 secondes

4. Course de barils

Défi : Cette épreuve consiste à parcourir à cheval, le plus rapidement possible, un trajet autour de trois barils. Alternant tantôt la gauche et la droite, les cavaliers peuvent frôler les barils sans toutefois les renverser.

Pointage et temps réglementaire : Le meilleur temps remporte la compétition.

5. Course de sauvetage

Défi : Pour cette épreuve, deux cavaliers se partagent un seul cheval et parcourent un trajet entre quatre bornes. Un premier cowboy sur le cheval commence la course au galop, puis doit récupérer le second cavalier entre la 2e et la 3e borne. Le deuxième cavalier doit réussir à monter à l’arrière du cheval avant que la 3e borne ne soit franchie. Faire tomber une borne entraîne automatiquement la disqualification.

Pointage et temps réglementaire : Le meilleur temps remporte la compétition.

6. Échange de cavaliers

Défi : Cette épreuve se déroule avec deux cavaliers et un cheval qui coursent entre quatre bornes. Le premier cavalier commence la course au galop. Il saute ensuite du cheval après la 2e borne, alors que son acolyte tente d’y monter avant de franchir la 3e borne. Si l’une des bornes tombe pendant la course, les cavaliers sont de facto disqualifiés.

Pointage et temps réglementaire : Le meilleur temps remporte la compétition.

Envie d’assister à une épreuve de rodéo ? Découvrez la programmation des nombreux rodéos professionnels du Festival Western de St-Tite et procurez-vous vos billets dès maintenant!